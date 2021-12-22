Экс-глава Черниговской РГА признался в получении $10 тысяч взятки и получил условный срок

Высший антикоррупционный суд 21 декабря вынес приговор бывшему главе Черниговской районной государственной администрации (РГА). Он признал себя виновным в получении взятки и пошел на сделку со следствием, благодаря чему получил три года условно.

Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины. Там не уточняется фамилия осужденного, однако "Слідство.Інфо" пишет, что речь идет о Сергее Журмане.

Так, ВАКС признал экс-чиновника виновным в получении взятки и назначил наказание в виде пяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности три года. Однако благодаря сделке с прокурором САП и признании вины он получил три года испытательного срока, что освобождает его от основного наказания.

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Напомним, что Журмана задержали в ноябре 2020 года. Чиновник тогда попался на взятке в размере 10 тысяч долларов. За эту сумму он обещал выдать распоряжение на разработку детального плана территории и согласовать изменение целевого назначения земельных участков. Ему грозило от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нежине на взятке в размере почти 60 тысяч гривен поймали полицейского. Интересно, что на столе у него стояла табличка "Взятки не берем".