Экс-чиновник Минобороны, подозреваемый в хищении 1,5 млрд грн на артснарядах для ВСУ, может выйти под залог

Бывший чиновник Министерства обороны Украины, подозреваемый в коррупционном преступлении, будет содержаться под стражей с альтернативой залога в размере 50 млн гривен. Соответствующую меру пресечения избрали до 8 апреля 2024 года.

Расследование касается незаконного завладения почти 1,5 млрд гривен на закупке снарядов для Вооруженных сил. Решение в отношении фигуранта суд принял 12 февраля, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в Telegram.

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляцию прокуроров ОГПУ и избрала экс-чиновнику МО меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 50 млн гривен в качестве залога, сказано в сообщении.

По информации СМИ, речь идет об Александре Лиеве. Он был в.и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО. Его подозревают в коррупции на закупке 100 тысяч снарядов у "Львовского арсенала".

Правоохранители заявили, что это предприятие получило от МО Украины полную предоплату. Снабжение должно было начаться в декабре, но ни одного снаряда от компании в Вооруженные силы так и не поставили.

Часть денег злоумышленники вывели в тень, переведя их на счета аффилированных структур, в том числе на Балканах.

После заседания Лиев заявил, что решение суда его шокировало. Размер залога, по его словам, несопоставим с его доходами и зарплатой, передает "Суспільне".

"У меня пять детей, работаю гендиректором компании, законопослушный гражданин – тем не менее такое решение принято. Я очень в шоке, моя семья в шоке. Это очень сложно для меня. Это наказание за ту ответственность, которую я принимал на себя", – сказал Лиев.

Добавим, что после скандала Лиев пообещал пройти "публичный полиграф". Тесты он сдал в юридическом объединении "Всеукраинская ассоциация полиграфолог". Проведенное исследование сочло правдивыми ответы экс-главы департамента Минобороны относительно его непричастности к коррупции во время закупок. Экс-чиновник также просил провести его опрос на полиграфе в Институте судебной экспертизы.

Как писал OBOZ.UA:

– По делу о схеме хищения 1,5 млрд гривен на закупке боеприпасов в Киеве был задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны, причастный к сделке. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

– В январе 2024 года убыточный госконтракт на закупку снарядов для ВСУ был расторгнут. Министерству обороны возместили 1,5 млрд гривен убытков, нанесенных в результате преступной деятельности.

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