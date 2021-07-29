В экопарке под Полтавой пантера набросилась на ветеринара, мужчину срочно прооперировали. Фото
В селе Ковалевка под Полтавой в местном экопарке на мужчину напала пантера. Пострадавший получил травмы головы и был госпитализирован.
Врачи провели пациенту экстренную операцию. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести, пишет kolo.news в четверг, 29 июля.
Инцидент случился на глазах у посетителей, которые пришли посмотреть на животных с детьми. Очевидцы рассказали, что пантера напала сзади и схватила мужчину за голову.
По словам Нины Адаменко, которая видела случившееся, хищник фактически сидел у мужчины на голове.
Пострадавший – местный ветеринар, который как раз кормил животных в вольере с хищниками. Все случилось около 12:00.
Адаменко сказала, что вместе с подругой и детьми они были за 100 метров от пантеры. Женщина услышала ужасный крик, обернулась и увидела, что пантера была на голове у мужчины, который с тележкой развозил корм.
Работники экопарка схватили палки, другие подручные средства и стали отгонять животное, но сперва это им не удавалось. Все же мужчину отбили у хищника.
"Он находился в сознании, но окровавленный. Он сел под сарайчиком и говорил, что у него все серое перед глазами. Затем мы поехали", – рассказал журналистам один из очевидцев.
Женщина отметила, что запомнила пострадавшего – он, по ее словам, очень высокий и крепкий. Подруги, которые возили детей в парк, шокированы и до сих пор не могут отойти от случившегося, а дети очень сильно испугались и у них "случилась истерика", как сказала женщина.
Известно, что операция длилась 1,5 часа. Пациенту 33 года, он житель Полтавы.
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