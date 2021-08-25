Ехали на море отдохнуть перед школой: на Запорожье в аварии погибла семья с детьми

В Запорожской области 20 августа на трассе Киев – Симферополь в страшной аварии погибла вся семья. Водитель Opel Astra не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Mersedes-190. Внутри находились двое взрослых и трое детей. Не выжил никто.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия случилась примерно в 4.30 утра 20 августа. Как сообщает полиция Запорожской области, по предварительным данным, Opel Astra вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Mersedes-190.

От удара Mersedes вылетел в кювет и перевернулся. Машина загорелась.

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В салоне находился 47-летний водитель Юрий Внуков, его 34-летняя гражданская жена Елена Касимова. Также со взрослыми в салоне ехали 9-летняя внучка водителя Дарья, и дочери Елены – 11-летняя Алина и 14-летняя Александра. Все они погибли.

31-летний водитель Opel и его 32-летняя пассажирка травмированы. Мужчина после операции взят под стражу.

Погибшая семья родом из Харьковской области, село Циркуны. В ту ночь они отправились на отдых к морю, в Кирилловку. "Хотели, чтобы дети перед школой немного набрались сил. Правда, старшая дочь Саша очень не хотела ехать. Но было принято решение, что поедут все", – вздыхает знакомая семьи.

Знакомые рассказывают, что погибшая Лена Касимова и Юрий Внуков вместе жили всего три года. Их счастье было совсем недолгим.

"В первом браке Лена была не очень счастлива. С первым мужем у них не было взаимопонимания. Она долго не решалась уйти от него, боялась, что у родителей будет много вопросов. Да и дом у родителей совсем небольшой, там еще живет ее брат, а у нее самой две дочки. Но примерно три года назад она все-таки решилась уйти, потому что встретила Юру", – рассказывает знакомая.

Юрий был старше, но они оба любили друг друга. В последнее время она словно ожила. Они вместе ездили на отдых, занимались покупками, жизнь у них налаживалась. Оба работали в газовом хозяйстве.

На страничке у Елены много фотографий в обнимку с Юрием и с отдыха с детьми.

Сейчас друзья и односельчане собирают средства для помощи родным погибших.

Полиция области начала производство по ч.3 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.