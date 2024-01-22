Ехал по улице на мотоцикле: оккупанты сбросили взрывчатку на мужчину в Бериславе, он погиб

Войска РФ в понедельник, 22 января, сбросили с беспилотника взрывчатку на жителя Берислава Херсонской области, который ехал по улице на мотоцикле. Ранения оказались смертельными.

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Об этом сообщили руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и пресс-служба Херсонской областной прокуратуры. Глава ОВА отметил, что личность погибшего мужчины устанавливается.

"В Бериславе россияне с дрона сбросили взрывной предмет на местного жителя. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, который ехал по улице на мотоцикле. В настоящее время личность погибшего устанавливается", – говорится в сообщении.

В свою очередь в Херсонской облпрокуратуре уточнили, что мужчина ехал на мопеде.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, утром 22 января враг нанес удар по Краматорску Донецкой области. Вследствие обстрела погиб 49-летний мужчина, его 31-летняя дочь получила ранение.

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