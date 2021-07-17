Я знаю его, и он воюет семь с лишним лет. Я пришел и ушел с войны – а он тянет, копает, стреляет, пишет бесконечные ведомости, врет жене по телефону "это не у нас", потом мучается, редко звонит и ничего никогда не просит. Его зовут Денис, он с Белки, и мое уважение к нему не знает границ.

Я знаю его, и он провоевал всего полтора месяца, и я вернулся живым и неушкодженим – а он живет без рук и глаза, смеется, подкалывает, пашет, каждый день бреется, никогда не жалуется, да еще и подбадривает. Его зовут Саша, он с Николаева, и мое уважение к нему не знает границ.

Я знаю ее, и она носит эти три буквы "ВПО" гордо, как король Норвегии носил желтую звезду Давида, и я живу в Киеве – а она теперь в Каневе, в маленьком доме возле огорода, и еще и помогает таким же уехавшим от исковерканного, страшного, избитого Донбасса. Ее зовут Олена, она со Свердловска, и мое уважение к ней не знает границ.

Я знаю его, он подымал людей под обстрелом, и десятки человек по его крику вылетали на позиции, заряжали, наводились и открывали огонь, и оранжевые струи пронизывали грязный дымный воздух, и "бэха" ревела теплым выхлопом, и со свистом уходили гранаты в низкое дурное небо, и дождь топил траншеи, зброю и бк, и я боялся, бля, ну конечно же я боялся - а он смеялся, курил и говорил "не сцы, военный. Все будет за*бись". И снова подымал людей. Его зовут Вася, он с Киева, и мое уважение к своему командиру не знает границ.

Я знаю ее, ее зовут Ира, и она собирала аптечки.

Я знаю его, его зовут Макс, он покупал машины.

Я знаю ее, ее зовут Света, она заботится о детях погибших.

Я знаю его, его зовут Саня, он покупает винтовки и патроны.

Я знаю его, ее… Я знаю – ИХ.

И ничто не сможет поколебать мое уважение к этим людям, коснувшимся моего исковерканного, страшного, разбитого Донбасса.

… Я знаю его, он воевал пятнадцать секунд, и на моей стороне были двадцать автоматов, два "сапога", два АГСа и "дашка", а на его – только руки и крики девочки-соседки, которую вот-вот изнасилуют кизяки. Он молчит об этом, и будет молчать всегда – а тогда он плюнул, пошел в соседнюю хату, отобрал автомат, застрелил из него двух бухих у*бков, забрал девку и сумел уйти с ней "на материк".

Его зовут Толя, и он - с Донбасса.

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