Еда, пледы и жилье: как поляки встречают украинцев, которые бегут от войны с Россией

Тысячи украинцев покидают Украину из-за войны. Они едут в Польшу и другие европейские страны, чтобы спрятаться от взрывов и бомбежек.

Поляки с радостью принимают украинцев и стараются помочь им: дают жилье, еду, обеспечивают бытовые условия. Мы поговорили с теми, кто уже перебрался за границу, и они рассказали, на что нужно обращать внимание.

Уехать можно поездом

В первые дни войны России против Украины на пограничных переходах Польши и других европейских стран выстроились длинные очереди. Люди ждали в автомобилях по несколько суток.

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Позже Укрзализныця организовала эвакуационные поезда, которые довозили людей до западных областей страны. Конечно, ехать в них было тяжело, иногда даже приходилось стоять в тамбуре. Но главное – ехать.

Как описала поездку Марина Сулиман, мама дочки с инвалидностью, им ехать пришлось в тамбуре поезда. "Аиша на полу, мы с Нурой (старшая дочка) стояли рядом всю дорогу. Людей очень много", – написала Марина.

О своем путешествии написала и журналистка Ксения Мелешко, они выехали к родственникам в Венгрию, до границы добирались тоже поездом.

"Будьте готовы, что на вокзале во Львове вы увидите хаос. К кассам – огромные очереди, к справочной – толпа. У волонтеров спрашивать про расписание поездов бесполезно – они этого не знают, в объявлениях – лишь адреса пунктов временного размещения", – сообщает Ксения.

Однако волонтеры предлагают чай и ночлег – на матах в спортивных залах школ, есть общежития.

Ксения советует не терять время и подходить к проводникам поездов, спрашивать, можно ли выехать. Мест в поездах нет, но вас могут пустить ехать стоя.

Также узнать о расписании поездов можно в Телеграмм-канале Укрзализныци (просто введите это слово в поиске) или на официальной страничке в Facebook.

Но поезда в военное время не ходят четко по расписанию, к составам могут добавлять вагоны, внезапно могут подогнать дополнительный поезд. Поэтому стоит даже дежурить на перроне. В вагон можно сесть бесплатно, но приоритет отдается тем, у кого на руках есть билеты.

Выехать в Европу сейчас можно даже по внутреннему гражданскому паспорту, без страховки. Но учтите, что мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет на границе не пропустят. В стране идет война и объявлена всеобщая мобилизация.

Поезда идут медленнее, чем в мирное время, остановки могут меняться, поэтому надо все уточнять.

Поляки тепло встречают украинцев

Татьяна из Киева выехала в Польшу вместе с 78-летним отцом. Она рассказывает, что добирались до границы на автомобиле знакомых. "Бензина в Киеве нет, но друзья скинулись, кто сколько мог. Ехали мы два дня, ночевать попросились в одном селе. Люди поселили нас в хате, накормили, дали постель. Они помогли с бензином, и утром мы поехали во Львов", – рассказывает Татьяна.

Уже во Львове Татьяна мониторила по видеокамерам, сколько людей на пешеходных переходах в Польшу. Ехать решили на Рава-Руську, там было меньше всего народу.

"Когда приехали, оказалось, что на переход на автомобилях очередь растянулась на несколько километров. Но мы шли пешком, нас к выезду из города подвезли на автомобиле, а там уже стоят микроавтобусы, на которых можно бесплатно доехать прямо до границы. Все организовано очень хорошо. Пограничники выходят на улицу и там проверяют документы, ставят штампы.

А уже на польской стороне нас встречают автобусы и машины, которые предлагают довезти до нужного города. Там же дают бесплатно поесть – суп, булочки, чай. Можно получить вещи первой необходимости.

Мы сели в автобус до Томашева, где у нас еще раз проверили паспорта и смотрели, чтобы не было мужчин призывного возраста. Зашла переводчица, (она знала английский, польский, русский и украинский) и сказала, что будет помогать нам", – рассказывает Татьяна.

В Томашеве украинцы разместились в пункте приема беженцев. Это был спортзал в одном из футбольных клубов. Там стоят раскладушки с матрасами, бельем, есть спальные мешки, полотенца, туалет, wi-fi. Тут тоже кормят, выдают средства гигиены.

Тут нужно зарегистрироваться. "Мы собирались ехать дальше к нашим друзьям. Многие украинцы тоже ехали к родственникам или друзьям, также у них были билеты на самолеты в другие страны. Никто планами особо не делился: едут они пересидеть это время или собираются оставаться. Я лично буду наблюдать за ситуацией. Если Украина вдруг окажется под оккупацией, то я не вернусь. Но я верю, что наша страна победит и мы скоро вернемся домой", – говорит Татьяна.

Некоторые украинцы проявляют неблагодарность

Мы поговорили с Оксаной Колесник, специалистом по легализации украинцев в Польше, волонтером, которая сейчас помогает украинцам обустроиться в Польше.

Она рассказывает, что в эту страну едет очень много беженцев с Украины. "Я бы сказала, что пошла вторая волна, видимо, с введением эвакуационных поездом. Каждый день встречаю по несколько человек", – говорит Оксана.

Она также подтверждает, что куда бы украинцы ни прибыли в Польше – на границу или на железнодорожный вокзал – везде их встречают волонтеры, готовые оказать помощь. Они раздают еду, воду, пледы.

"Поляки и украинцы, которые живут тут, на своих автобусах или автомобилях отвозят людей в пункты назначения абсолютно бесплатно. Там у границ иногда пробки образуются из желающих помочь", – говорит Оксана.

Конечно, не все украинцы понимают, что Польша предоставляет помощь насколько это возможно. "На территории Польши полная забота. Тут во Вроцлаве, например, абсолютно нормально жить в хостеле или в доме на несколько комнат, где стоят двуярусные кровати, а 4-6 человек делят одну кухню. Но некоторые украинцы думают, что попали в Европу, и тут им предоставят уже европейские условия. Для Европы такое жилье вполне нормально. Психологически некоторые не очень готовы, они начинают нервничать, требуют к себе внимания. Но у нас нет возможности весь день тратить на одного человека, у нас все работает по принципу рукопожатия: приняли, помогли с размещением, встречаем следующего", – говорит Оксана.

Устроиться в Польше можно бесплатно (волонтеры подбирают варианты) либо снять жилье за свой счет. Но, по словам Оксаны, сейчас платное жилье разлетается как горячие пирожки, буквально за несколько часов. Также принимают и религиозные организации.

Жанна из Львова сейчас находится в Польше в одном из католических центров, который организовал прием и помощь украинцам.

Она говорит, что полячки этого центра делают все, чтобы украинки чувствовали себя комфортно. Однако далеко не все из наших соотечественниц по достоинству оценивают доброту и заботу.

"Женщины-волонтеры очень устали, они мало спят и много работают. Мужья ждут их часами в коридорах. Вчера один такой муж мыл за нашими беженками посуду. Но сегодня мне очень хотелось дать подзатыльник одной губастой женщине, которая живет тут в тепле, на полном обеспечении и даже в отдельном номере. Она отказала одной из волонтерок в помощи. Та просто попросила ее помочь поменять постельное белье в хостеле. Губастая женщина ответила, что не нанималась помогать. Люди, пожалуйста, приехав в Европу, оставайтесь людьми, умоляю вас. Элементарная благодарность – это базовое чувство нормального человека. Можно откликнуться на просьбу, когда вы уже отдохнули, отоспались и помылись", – говорит Жанна.

Памятка всем, кто бежит от войны: