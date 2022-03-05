Дыры в стенах и выбитые окна: в сети показали последствия атаки оккупантов на админкорпус Запорожской АЭС. Фото

Екатерина Белоброва
Расследования
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Дыры в стенах и выбитые окна: в сети показали последствия атаки оккупантов на админкорпус Запорожской АЭС. Фото
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4 марта российские оккупанты обстреляли здание Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, что стало реальной ядерной угрозой для всей Европы. К счастью, серьезным разрушениям подверглось административное здание, но после атаки "антифашистов" оно больше не подлежит функционированию.

Как выглядят сейчас помещения, где с 1984 года работали инженеры и технологи, поведал официальный Telegram-канал АЭС "Энергоатом". Тяжелая техника разрушила окна, стены, крышу и внутреннюю отделку офисов.

Дыры в стенах и выбитые окна: в сети показали последствия атаки оккупантов на админкорпус Запорожской АЭС. Фото
Дыры в стенах и выбитые окна: в сети показали последствия атаки оккупантов на админкорпус Запорожской АЭС. Фото
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Дыры в стенах и выбитые окна: в сети показали последствия атаки оккупантов на админкорпус Запорожской АЭС. Фото
Дыры в стенах и выбитые окна: в сети показали последствия атаки оккупантов на админкорпус Запорожской АЭС. Фото
Дыры в стенах и выбитые окна: в сети показали последствия атаки оккупантов на админкорпус Запорожской АЭС. Фото
Дыры в стенах и выбитые окна: в сети показали последствия атаки оккупантов на админкорпус Запорожской АЭС. Фото

Напомним, что захватчики российской армии вернули управление Запорожской АЭС администрации Энергодара, но продолжают контролировать предприятие по периметру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал мнение специалиста о том, что произойдет в случае взрыва атомной ЭС в Запорожье, которая остается крупнейшей в Европе.

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