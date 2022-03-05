Дыры в стенах и выбитые окна: в сети показали последствия атаки оккупантов на админкорпус Запорожской АЭС. Фото

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4 марта российские оккупанты обстреляли здание Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, что стало реальной ядерной угрозой для всей Европы. К счастью, серьезным разрушениям подверглось административное здание, но после атаки "антифашистов" оно больше не подлежит функционированию.

Как выглядят сейчас помещения, где с 1984 года работали инженеры и технологи, поведал официальный Telegram-канал АЭС "Энергоатом". Тяжелая техника разрушила окна, стены, крышу и внутреннюю отделку офисов.

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Напомним, что захватчики российской армии вернули управление Запорожской АЭС администрации Энергодара, но продолжают контролировать предприятие по периметру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал мнение специалиста о том, что произойдет в случае взрыва атомной ЭС в Запорожье, которая остается крупнейшей в Европе.

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