Двум участникам акции под ОП сообщили о подозрении: в "Нацкорпусе" заявили о давлении
Следователи сообщили о подозрении двум участникам митинга, который состоялся под Офисом президента 24 сентября. В тот день пострадали семь полицейских и один военнослужащий Национальной гвардии. Митинг проводил "Национальный корпус".
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. Как сказано в сообщении, их действия квалифицировали как хулиганство.
"В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия. Это – жители Черкасской области, 1990 и 1984 года рождения", – сказано в сообщении.
Как сообщил в своем канале в Telegram экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба партии "Национальный корпус" Максим Жорин, подозрения вручили азовцу, руководителю Черкасского Нацкорпуса Дмитрию Кухарчуку и еще одному ветерану полка "Азов" из Черкасс Олегу Довбышу.
Жорин заявил, что власть якобы продолжает репрессии против Азовского движения и отметил, что этих двух человек якобы выбрали не случайно. По его словам, во время акции в День флага на нескольких десятков ветеранов во главе с Кухарчуком "натравили правоохранителей".
По убеждению экс-командира "Азова", украинская власть "продолжает строить режим".
"Видимо, им очень хочется быть похожими на Януковича. Но все в этой стране помнят, чем закончилась тактика запугивания и преследования 7 лет назад", – написал Жорин.
Отметим, что в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Жорин заявил, что в Украине якобы уже осенью планируется имплементация "формулы Штайнмайера", результатом чего, по мнению "НК" станет федерализация страны и выборы в ОРДЛО.
Движение обвинило власть в репрессиях и предупредило об акции под Офисом президента.
Акция "Остановим капитуляцию" состоялась 14 августа. В ней принимали участие сотни активистов "Национального корпуса" на улице Банковой. Она завершилась столкновениями с правоохранителями.
В полиции заявили, что активисты по дороге на Банковую якобы украли несколько ящиков молока.
Во время протеста раздавались взрывы, в результате одного из них ранения получил представитель полиции.
В сети появились видео столкновений "Нацкорпуса" с полицией в Киеве. В них принимал участие и лидер партии Андрей Билецкий.
Билецкий заявил, что движение ответит на обыски и задержания его сторонников.