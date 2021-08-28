Двум участникам акции под ОП сообщили о подозрении: в 'Нацкорпусе' заявили о давлении

Следователи сообщили о подозрении двум участникам митинга, который состоялся под Офисом президента 24 сентября. В тот день пострадали семь полицейских и один военнослужащий Национальной гвардии. Митинг проводил "Национальный корпус".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. Как сказано в сообщении, их действия квалифицировали как хулиганство.

"В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия. Это – жители Черкасской области, 1990 и 1984 года рождения", – сказано в сообщении.

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Как сообщил в своем канале в Telegram экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба партии "Национальный корпус" Максим Жорин, подозрения вручили азовцу, руководителю Черкасского Нацкорпуса Дмитрию Кухарчуку и еще одному ветерану полка "Азов" из Черкасс Олегу Довбышу.

Жорин заявил, что власть якобы продолжает репрессии против Азовского движения и отметил, что этих двух человек якобы выбрали не случайно. По его словам, во время акции в День флага на нескольких десятков ветеранов во главе с Кухарчуком "натравили правоохранителей".

По убеждению экс-командира "Азова", украинская власть "продолжает строить режим".

"Видимо, им очень хочется быть похожими на Януковича. Но все в этой стране помнят, чем закончилась тактика запугивания и преследования 7 лет назад", – написал Жорин.

Отметим, что в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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