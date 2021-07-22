Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на пограничников

Двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые избили и разоружили пограничников в Краснопольском районе Сумской области (возле границы с Россией), суд отпустил под домашний арест. А их начальник, который "внезапно" оказался в статусе свидетеля, дал показания на подчиненных.

Как развиваются события после резонансного ЧП – читайте в материале OBOZREVATEL.

Коротко напомним об обстоятельствах инцидента на границе, который затронул несколько ведомств и вызвал грандиозный скандал.

Ночью 18 июля 20-летние младший сержант и солдат-срочник, несли службу недалеко от села Рясное Краснопольского района. Они сидели в служебном автомобиле Renault Duster, когда подошли трое неизвестных (впоследствии выяснилось, что это были сотрудники СБУ). Вытянули пограничников из машины, избили и отобрали у них два автомата АКС-74, боеприпасы и разгрузку. После этого скрылись на своем Toyota RAV4.

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Два рожка с патронами СБУшники бросили на газон возле автомобильной стоянки перед отделом инспекторов пограничной службы "Славгород", а автоматы выбросили в кукурузное поле. Часть боеприпасов не нашли до сих пор.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, а 19 июля двум сотрудникам СБ сообщили о подозрении поч.3 ст. 262, ч.2 ст. 345 УК Украины. Это:

завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием

умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сразу после ЧП было известно, что на пограничный наряд напали трое мужчин. Однако впоследствии один из них "превратился" в свидетеля.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, третий фигурант "запел": "Он дал показания на своих сослуживцев". Предположительно, это начальник межрайонного отдела СБУ, который якобы отдыхал вместе с подчиненными той ночью рядом с пограничниками. По предварительной информации, сотрудники СБ прилично выпили.

20 июля Заречный районный суд г. Сумы избрал меру пресечения двум подозреваемым офицерам, среди которых, по нашим данным, и заместитель начальника МРО.

Их не отправили под стражу, как ходатайствовал прокурор Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона Павел Подосинов, а отпустили домой – правда, под круглосуточный арест (до 16 сентября включительно).

А 21 июля суд отстранил подозреваемых от должности.

По информации собеседника OBOZREVATEL в Службе безопасности, его коллеги "всего лишь хотели проучить спящих пограничников".

"Молодняк спал во время службы в машине – было около двух ночи. А ведь граница – вот она, рядом. Ну как так? В общем, коллеги решили проучить погранцов, забрать оружие – чтобы те запомнили эту ситуацию на всю жизнь. Но шутка зашла далеко. Произошедшее расценили как нападение на наряд, а дальше понеслось... Теперь нашим "шутникам" светит тюрьма", – рассказал офицер.

Версию со спящими пограничниками озвучила во время судебного заседания по избранию меры пресечения и адвокат одного из подозреваемых Юлия Молибог.

"Один из пограничников сообщает, что он вообще не видел, что происходит. Что он спал. Находясь на дежурстве, он был в автомобиле и заснул, а другой сидел – в телефоне что-то смотрел. А уже когда к ним подошли, какая-то драка у них завязалась", – заявила адвокат сотрудника СБУ.

В Госпогранслужбе сейчас параллельно с расследованием ГБР проводят и свое внутреннее – это обычная практика.

"Парни получили небольшие повреждения, но сейчас с ними все в порядке. После нападения на наряд, когда снимали побои, у пострадавших также взяли кровь на содержание алкоголя и т.д. В ближайшее время должны быть результаты", – поделился собеседник OBOZREVATEL.

Отстранены ли они – пока неизвестно.

Чем бы ни закончилось расследование и каким бы ни было решение суда по этому делу, ясно одно: нанесен удар по репутации ведомств. И то, что подобная ситуация стала возможной (по сути – на государственной границе), не добавляет оптимизма.