Двое россиян, которые выступают свидетелями по делу МН17, получили убежище в Нидерландах

Двум гражданам России, которые дали показания по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году самолете, выполнявшем рейс MH17, предоставили убежище в Нидерландах. Тогда погибли 298 человек – граждане 17 государств.

Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила газета Volkskrant. До этого пара получила три отказа начиная с 2016 года. Тогда им начали угрожать сотрудники российских спецслужб.

Историю россиян Елены и Игоря издание осветило летом 2020 года, для безопасности изменив их имена. Как выяснили журналисты, пара стала случайными свидетелями разговора о сбитии самолета.

Елена случайно услышала разговор начальника Игоря в его офисе. Тот разговаривал с одним из членов своей семьи. Из разговора женщина догадалась, что собеседник начальника находился в Украине и занимал высокую должность в штабе террористов "Л/ДНР". В разговоре мужчины обсуждали уничтожение самолета. Говорилось также и про ракетную установку "Бук". В частности о том, что боевики "могли сбить боинг из Бука".

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Беседа состоялась прямо в день трагедии. Позже выяснилось, что фирма, в которой работал Игорь, была прикрытием для российских наемников, которые воевали на востоке Украины.

В 2016 году Елене и Игорю начали угрожать сотрудники спецслужб и они решили покинуть страну. Убежище они попросили в Нидерландах, но долгое время им отказывали. Дело сдвинулось после того, как женщина согласилась свидетельствовать в Гааге на условиях анонимности.

Напомним: Нидерландская прокуратура требует приговорить четырех подозреваемых по делу MH17 к пожизненному заключению. Утверждается, что они несут ответственность за намеренное сбитие пассажирского самолета над Украиной. Речь идет о так называемом экс-министре обороны "ДНР" Игоре Гиркине (Стрелкове), главе "ГРУ ДНР" Сергее Дубинском, подполковнике ГРУ Олеге Пулатове и гражданине Украины, террористе "ДНР" Леониде Харченко.

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