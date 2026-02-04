'Двери открыты': в Кремле сделали циничное заявление о мирных переговорах и ударах по Украине

В Кремле сделали очередное заявление о ситуации вокруг Украины, соединив тему мирных переговоров с продолжением военных действий. Представители РФ утверждают, что "двери для мирного урегулирования открыты", но Киев якобы не принимает соответствующих решений.

Видео дня

Тем временем российские войска продолжают удары по объектам, которые они считают связанными с оборонным комплексом Украины. Об этом заявил представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия якобы готова к переговорам, но пока конкретных шагов от украинской стороны нет.

"Дверь для мирного урегулирования по Украине открыта, но пока что соответствующих решений Киевом не принято, Россия продолжает СВО", – заявил Песков.

Он также подчеркнул, что военные РФ якобы атакуют те цели, которые считают ассоциированными с военным комплексом Украины.

"Военные РФ поражают те цели, которые считают ассоциированными с военным комплексом Украины", – заявил Песков.

В ночь на 3 февраля российская оккупационная армия ударила по Одесской области. Под атакой снова оказались гражданская и энергетическая инфраструктура. Без электроэнергии остались более 50 тыс. человек.

Напомним, вечером, 2 февраля, Россия начала очередную атаку на Украину, запустив сотни ударных беспилотников из ряда локаций. Под утро оккупанты запустили несколько десятков баллистических и крылатых ракет. Целью российского террора в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российские террористические войска осуществили массированную атаку на Украину, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Под ударами оказались Днепр и область. В результате обстрелов в населенных пунктах произошли пожары и разрушения, к счастью, обошлось без пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!