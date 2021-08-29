Два воина ВСУ ранены в результате обстрела на Донбассе

Российские наемники на Донбассе от начала суток 29 августа четыре раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела ранены двое военных Вооруженных Сил Украины, которые были госпитализированы.

Об этом сообщает штаб ООС. Отмечается, что один из них находится в тяжелом состоянии.

Так, с начала суток зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ:

вблизи Широкино обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра,

у Золотого-4 вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия,

недалеко от населенного пункта Причепиловка открывали огонь из подствольных гранатометов,

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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"В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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