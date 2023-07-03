"Два удара кулаком в голову": в Ужгороде разгорелся скандал из-за избиения пьяным майором ТЦК женщины на улице, за дело взялась полиция. Фото

Украинская волонтер Татьяна Новак, жена офицера Вооруженных сил Украины, пожаловалась на избиение. Она заявила, что это сделал нетрезвый майор, оперативный дежурный Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) Константин Вари прямо посреди улицы.

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Инцидент произошел в Ужгороде 25 июня, примерно в 15:20, на остановке "Улица Котляревского" (конечная 7-го маршрута). После того как Новак рассказала о ситуации публично, в Минобороны заверили, что "все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции". А в МВД сообщили, что проводят расследование.

На своей странице в Facebook украинка написала, что в тот день она и ее муж, военнослужащий Евгений Голюк, зашли в магазин АВС на остановке, чтобы купить кофе и сладкой воды. Там на кассе к ним прицепился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он был в гражданской одежде.

"Его первые слова были к моему мужу: "Ты воевал или с…ся (убежал)?" Женя спокойно ответил, что воевал. Ответ мужика не удовлетворил, и он продолжил на повышенных тонах спрашивать: "А где? А как? А зачем поехал на "ноль"? А че сейчас не там?" Мой муж спокойно отметил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, после обороны Соледара признан ограниченно годным. Это почему-то разозлило собеседника еще больше, и он выдал нецензурный малопонятный монолог, общее содержание которого сводилось к: "Вы не местные, и это сразу видно, зачем вы приехали? А вы знаете, кто я? А я майор, это мой район, меня все знают", – описала ссору Новак.

По ее словам, продавщица магазина действительно знала мужчину и пыталась его успокоить (при этом называла Костей). Это не помогало – сотрудник военкомата подошел к паре вплотную, махал руками, несколько раз толкнул Новак и ее мужа в голову открытой ладонью.

Волонтер сказала, что они вышли на улицу, чтобы избежать дальнейшего конфликта и вызвать полицию.

"Когда мой муж уже держал телефон у уха, Костя (он же майор Константин Вари) тоже появился на остановке, бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко сменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров сзади от мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари сбежал", – написала украинка.

Со ссылкой на местных жителей она предположила, что это не первый раз, когда Вари нападает на людей. Старшего офицера Запорожского ОТЦК и СП правоохранители нашли в его собственной квартире. Тест на алкоголь показал 2,04 промилле.

Открыто уголовное производство по статье 125 ч. 1 (преднамеренное легкое телесное повреждение).

На следующий день, по словам волонтера, к ней звонили представители военкомата и просили "урегулировать все мирно". Она отказалась.

В местном отделении полиции ее дело "рассматривали без энтузиазма". В частности, дознаватель Турус Ю. Ю. затягивал процесс, "забывал" о том, что на документы нужно поставить печати, медлил с судмедэкспертизой и прочее. В итоге Новак узнала, что Турус пошел в отпуск, дату окончания которого ей не назвали.

Украинка попросила общественность помочь. "Речь идет не только обо мне, а о нашем обществе, которое не должно толерировать произвол и дрожать перед погонами", – подытожила она.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, первый заместитель министра обороны Украины, в своем Telegram-канале написал: "По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные – привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству".

Он также обнародовал номера телефонов и адреса, куда можно обращаться гражданам, которые столкнулись с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП:

– номер 0800 31 01 79;

– электронная почта [email protected];

– чат-бот в Telegram: https://t.me/tck_report_bot

В Министерстве внутренних дел заявили в Telegram, что полиция проводит досудебное расследование. Копы подтвердили, что подозреваемый – 55-летний сотрудник ТЦК и СП в Закарпатье.

"Его разыскали и доставили в районное управление полиции. Установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения", – сказано в сообщении.

Пресс-служба заявила, что в полиции готовят материалы для сообщения ему о подозрении.

"Ведомости по факту совершения уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 125 УК", – заявили в МВД.

Как писал OBOZREVATEL:

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– А в Херсоне два перевозчика избили волонтера, который бесплатно вывозил людей с подтопленных территорий. Личности нападавших уже установили правоохранители.

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