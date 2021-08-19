Иностранца, которого застрелили в Киеве, дважды "теряла" полиция: новые детали ЧП

Гражданина Грузии Роберта Расояна (Кипшидзе), которого расстреляли 18 августа в Днепровском районе Киева, наши правоохранители ранее дважды объявляли в розыск. Однако он все равно рвался в Украину – да так, что три месяца назад пересек границу под другим именем.

Подробнее об обстоятельствах резонансного преступления и за что иностранца разыскивали украинские полицейские – читайте в материале OBOZREVATEL.

По информации наших источников, впервые в поле зрения столичных полицейских уроженец Тбилиси и гражданин Грузии Роберт Расоян попал в 2019 году – через месяц после того, как прилетел в Украину. Тогда ему было 27 лет.

Расоян отдыхал с двумя другими иностранцами в дорогом ресторане на Печерске. Вместе с ним были гражданин Армении Тенгиз Худоян и Германии – Даниэль Рейнхард.

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"Все трое указали цель приезда в Украину – туризм. Но минимум двое из них, Худоян и Расоян, были тесно связаны с криминалом. Кстати, они пересекли границу в один день – 8 июля 2019 года. Немец прилетел на неделю позже. Но все трое жили в одном отеле "Верховина", – утверждает собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Компания гуляла всю ночь, а рано утром в ресторане произошла драка. Трое иностранцев что-то не поделили с другими посетителями ресторана. Двое киевлян получили ранения – "горячие" иностранцы использовали ресторанные ножи.

О происшествии, правда, без имен, тогда сообщала полиция Киева. По информации правоохранителей, пострадавшие были доставлены в больницу, а подозреваемые в хулиганстве иностранцы – задержаны.

Следственный отдел Печерского управления полиции тогда начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фигурантам было объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения: 27-летнему иностранцу, который непосредственно наносил удары ножом – домашний арест, а двух других на время следствия отпустили под личное обязательство.

Источник утверждает, что под арестом находился именно Роберт Расоян. Но то ли меру пресечения впоследствии не продлили, то ли он попросту сбежал, но 17 сентября того же года Расояна объявили в розыск. Как и Худояна, и Рейнхарда.

Однако двоих – Расояна и Худояна – спустя время сняли с розыска. "Возможно потому, что дело по той или иной причине (скорее всего, не просто так) закрыли", – считает источник.

Но спустя год, в 2020 году, гражданина Грузии снова заподозрили в совершении уже другого преступления и снова стали искать. А потом... перестали. Удивительное везение.

Отметим, что третий подозреваемый в бойне на Печерске до сих пор висит в базе МВД – как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования.

22 мая 2021 года Роберт Расоян, по данным наших источников, снова прилетел в Украину, но уже под другим именем. Фамилия изменилась на Кипшидзе. Чем занимался в Киеве гражданин Грузии, точно не известно, однако он поселился в многоэтажном доме на ул. Новаторов, 22-в.

В двадцати метрах от подъезда его и убили – это произошло около 11 часов 18 августа.

Раненого мужчину, лежащего на асфальте, заметил проезжающий мимо водитель. Он остановился и вызвал полицию, попросил прислать медиков. "Человек еще дышал, но ранение оказалось несовместимым с жизнью", – объяснил наш собеседник.

По его словам, Роберт был сильно избит. "Судмедэкспертиза показала, что было несколько переломов челюсти, ножевые ранения бедра, но смертельной оказалась выпущенная в живот пуля – она повредила аорту, в результате чего произошло сильное кровотечение", – добавил он.

Обстоятельства резонансного ЧП в Днепровском районе Киева до сих пор имеют белые пятна. С кем встречался Роберт или же возник уличный конфликт – пока неизвестно. По информации источников OBOZREVATEL, с места убийства скрылись четверо мужчин в темной одежде и в капюшонах. Их сейчас и разыскивает полиция.