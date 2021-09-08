На трассе Киев – Чоп столкнулись три грузовика, есть пострадавшие. Фото

В Ривненском районе близ села Привольное во вторник, 7 сентября, произошло ДТП. На автодороге Киев – Чоп столкнулись три грузовые транспортные средства, в результате чего травмы получили два человека.

Об аварии сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции на официальном сайте. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером, около 16:00.

Известно, что водитель грузовика MAN ехал по правой полосе в направлении Львова. Как установили копы, 52-летний житель Львовской области превысил скорость и не придерживался безопасной дистанции. В результате водитель врезался в автомобиль дорожной службы Ford Cargo, который стоял на участке дороги, где проводили ямочный ремонт.

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Ford Cargo по инерции совершил наезд на МАЗ, который стоял впереди. Последнее транспортное средство принадлежит местному ООО, отметили в полиции.

Один из пострадавших – это водитель MAN. Ему потребовалась помощь медиков. У мужчины диагностировали политравму (множественные травматические повреждения органов или тканей), травматический шок, открытый перелом предплечья, травматическую ампутацию ступни, перелом другой ноги.

Водитель после аварии попал в реанимационное отделение Дубенской городской больницы.

Второй пострадавший – 33-летний мужчина, который проводил ремонтные работы, житель села Верба. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому лба. Скорая госпитализировала работника в травматологическое отделение.

Водители двух других грузовиков – 37 и 50-летние жители Дубенского района – телесных повреждений не получили. Они прошли тест на алкоголь на "Драгере", который показал, что мужчины были трезвыми.

Следователи Дубенского районного отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждение тяжкой степени).

Если вину ответственного за аварию докажут в суде, он может сесть в тюрьму на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами (до трех лет) или без такового.

Как писал OBOZREVATEL, 7 сентября близ поселка Малые Ерковцы Киевской области произошла авария с участием четырех автомобилей, среди которых – два микроавтобуса. Предварительно, пострадали четыре человека.