Под Винницей беременная на BMW влетела в людей на остановке: подробности смертельного ДТП

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Смертельное ДТП под Винницей с беременной женщиной

В смертельном ДТП в Винницкой области, в котором погибли двое женщин, ожидавших автобус на остановке, участвовала беременная 25-летняя жительница района. Она попала в больницу, как и водитель второго автомобиля, предварительно, виновный в аварии.

О подробностях дорожно-транспортного происшествия вблизи села Ганнополь Тульчинского района сообщается в сюжете ТСН 13 июля. Напомним, что инцидент произошел днем ранее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

12 июля на дороге столкнулись BMW (ехал на высокой скорости по главной) и ВАЗ (выезжал на главную из второстепенной улицы). Никто затормозить не успел. Удар был очень сильным и BMW отбросило в сторону – прямо на женщин, которые стояли на остановке неподалеку.

Видео дня

Двое из них погибли, а третью с травмами доставили в медучреждение. Выжить в аварии удалось 62-летней пенсионерке Анне. Она получила многочисленные переломы.

"Сестра моей бабушки – сразу насмерть. И еще одна женщина, их подружка, которая приезжала в гости, тоже погибла. А бабушка жива осталась", – рассказала внучка пострадавшей Карина Григорян.

Место ДТП
Разбитый ВАЗ

В больнице также оказался водитель ВАЗ. Женщина – предпринимательница из соседней Кирнасовки – которая была за рулем BMW, не пострадала, но также в медицинском учреждении.

Ее госпитализировали в гинекологическое отделение, поскольку она находится на седьмом месяце беременности. "Она сейчас нуждается в присмотре, наблюдении. Конечно, у нее стресс, она нуждается в покое", – сказала врач местного родильного отделения Татьяна Мазур.

По данным следствия, в аварии виноват водитель ВАЗ. Палата Виталия под стражей, поскольку ему объявили о подозрении.

В обоих водителей взяли образцы крови, чтобы определить, были ли они в трезвом состоянии. "Визуально ни он, ни она не были пьяны", – отметила пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.

ДТП в Винницкой области

Журналисты также указали на то, что место, где произошла смертельная авария, очень опасное. Там сделали новую дорогу, на которой машины набирают разгон перед крутым подъемом. Рядом – второстепенная улица, ведущая в село, и автобусная остановка.

Ганнополь на карте

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