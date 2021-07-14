Под Винницей беременная на BMW влетела в людей на остановке: подробности смертельного ДТП

В смертельном ДТП в Винницкой области, в котором погибли двое женщин, ожидавших автобус на остановке, участвовала беременная 25-летняя жительница района. Она попала в больницу, как и водитель второго автомобиля, предварительно, виновный в аварии.

О подробностях дорожно-транспортного происшествия вблизи села Ганнополь Тульчинского района сообщается в сюжете ТСН 13 июля. Напомним, что инцидент произошел днем ранее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

12 июля на дороге столкнулись BMW (ехал на высокой скорости по главной) и ВАЗ (выезжал на главную из второстепенной улицы). Никто затормозить не успел. Удар был очень сильным и BMW отбросило в сторону – прямо на женщин, которые стояли на остановке неподалеку.

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Двое из них погибли, а третью с травмами доставили в медучреждение. Выжить в аварии удалось 62-летней пенсионерке Анне. Она получила многочисленные переломы.

"Сестра моей бабушки – сразу насмерть. И еще одна женщина, их подружка, которая приезжала в гости, тоже погибла. А бабушка жива осталась", – рассказала внучка пострадавшей Карина Григорян.

В больнице также оказался водитель ВАЗ. Женщина – предпринимательница из соседней Кирнасовки – которая была за рулем BMW, не пострадала, но также в медицинском учреждении.

Ее госпитализировали в гинекологическое отделение, поскольку она находится на седьмом месяце беременности. "Она сейчас нуждается в присмотре, наблюдении. Конечно, у нее стресс, она нуждается в покое", – сказала врач местного родильного отделения Татьяна Мазур.

По данным следствия, в аварии виноват водитель ВАЗ. Палата Виталия под стражей, поскольку ему объявили о подозрении.

В обоих водителей взяли образцы крови, чтобы определить, были ли они в трезвом состоянии. "Визуально ни он, ни она не были пьяны", – отметила пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.

Журналисты также указали на то, что место, где произошла смертельная авария, очень опасное. Там сделали новую дорогу, на которой машины набирают разгон перед крутым подъемом. Рядом – второстепенная улица, ведущая в село, и автобусная остановка.

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