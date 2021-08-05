Друзья спрятали тело: на Тернопольщине нашли останки парня, загадочно пропавшего 18 лет назад. Фото и видео

В четверг, 5 августа, на пустыре в селе Гнилички Тернопольской области были обнаружены останки 16-летнего Юрия Семенюка, который 18 лет назад умер при таинственных обстоятельствах. По предварительным данным, тело Юрия было закопано его товарищами, которые хотели скрыть смерть парня.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook общественный активист Андрей Савчук. Он указал, что один из товарищей, которые причастны к этому уголовному делу, уже сознался в содеянном (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На месте раскопок останков присутствовали родные умершего, а брат лично участвовал в извлечении элементов скелета.

18 лет назад группа молодых парней отправилась добывать металлический кабель (видимо, чтобы сдать на металлолом). Среди них был и Юрий Семенюк. В результате пока невыясненных обстоятельств Юрий погиб, а его товарищи вывезли тело в Гнилички и закопали. Его одежду они сожгли.

Внимание, фото 18+

Теперь полиция возобновит процесс расследования смерти молодого мужчины, учитывая вновь вскрывшиеся обстоятельства, а также сами останки. Для начала криминалисты смогут выяснить причины, из-за которых 16-летний Юрий Семенюк погиб.

Осторожно, видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи обнаружили останки кремированной женщины, которая принадлежала к элите древнего населения современной Венгрии. Благодаря тщательному исследованию удалось выяснить, что на момент смерти она была беременна двойней.