"Других патриотов у них для нас нет": армия оккупантов гребет на войну насильников и педофилов – причем уже не только из РФ

Российские оккупационные войска раз за разом не устают пробивать новое дно. Z-военкоры по команде опубликовали сюжет, в котором показали гражданина Соединенных Штатов, подписавшего контракт с МО РФ. После этого разгорелся скандал: выяснилось, что бывший американский нацгвардеец – это бежавший от суда педофил. Однако это не единичный случай – вербовка насильников на войну поставлена оккупантами на поток.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

"Сюрприз" с другого континента

В марте российские СМИ облетела новость об американце, который в рядах российской оккупационной армии находился на Донбассе. Более того, он установил флаг США в оккупированной Авдеевке. А на днях Telegram-каналы Z-военкоров взорвались сообщениями, что гражданин США Уилмер Пуэлло-Мота в Ханты-Мансийске подписал контракт с минобороны РФ.

Бывший американский нацгвардеец стал инструментом российской пропаганды, с восторгом и улюлюканьем обсасывающей этот факт. Российские военкоры сообщили, что "Вил" служил в вооруженных силах США, но "осознав, что на самом деле происходит на Украине, несколько месяцев назад приехал на СВО как доброволец".

Однако очень быстро стал известен грязный бекграунд новоиспеченного оккупанта. Оказалось что Пуэлло-Мота – бывший член городского совета города Холиок в штате Массачусетс и военнослужащий Национальной гвардии США. 2 сентября 2022 года его арестовали по обвинению в хранении детской порнографии.

Его несовершеннолетняя жертва сообщила полицейским, что Пуэлло-Мота вымогал у нее деньги за фотографии сексуального содержания. Генеральная прокуратура также обвинила американца в подделке документов. По данным следствия, он подал фальшивое письмо своему командованию на авиабазе Национальной гвардии Барнес, чтобы продолжать службу после выдвинутых ему обвинений.

Пуэлло-Мота вышел на свободу под залог в 20 тысяч долларов, а в январе 2024 года бежал из страны – всего за два дня до того, как должен был предстать перед судом. Из США он улетел в Турцию, а уже оттуда перебрался в Россию. После этого на его странице в Facebook появилось фото Кремля, а местом работы в профиле преступник указал российское министерство обороны (сейчас аккаунт недоступен).

Ошарашенные подноготной американца россияне разразились едкими комментариями: "Других патриотов у них для нас нет", "Раньше было: пролетарии всех стран объединяйтесь, а теперь будет: упыри, педофилы, нечисти, каннибалы, уголовники всех стран приезжайте в РФ воевать за Путина" и тому подобными. Но в армии страны-агрессора контрактник-педофил – уже не новость.

Помилованный после войны насильник и убийца ходит по школам

В школах российского Новосибирска регулярно выступает в качестве "героя СВО" Никита Семьянов. Он раньше работал преподавателем музыки и, как впоследствии выяснилось, приглашал домой десятки своих учениц, спаивал их и принуждал к сексу.

На одной из своих жертв он впоследствии женился, однако продолжал ломать судьбы девочек. А затем и убил отца своей уже бывшей супруги. За это преступление после вынесения приговора Семьянов должен был провести девять лет в колонии, однако в реальности получилось иначе.

Менее чем через год его завербовали на войну в Украине и прямиком из зоны он отправился под Бахмут. Спустя полгода "службы" помилованный насильник и убийца вернулся домой.

Сейчас он – почетный гость в школах, и ни учителя, ни чиновники не думают о том, что он представляет опасность для детей.

Как упыри оказались на воле

Первая волна педофилов, насильников и убийц вышла из российских колоний благодаря главарю так называемой ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, которому путинский режим дал карт-бланш на вербовку осужденных преступников.

Россиян убеждали в том, что воевать осужденные за тяжкие преступления точно не будут, однако это оказалось ложью. В итоге большая часть была ликвидирована Силами обороны Украины, но были и выжившие в мясных штурмах и с новым опытом они вернулись домой.

В России уже зафиксирован всплеск преступлений, совершенными помилованными "героями". Например, вернувшийся с войны Николай Нечаев задержан за надругательство над 14-летней школьницей. Ранее он был был судим за грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. В колонии его завербовали и в мае 2023 года Нечаев отправился на фронт, а уже через полгода, в ноябре, вернулся в Пермь. А 18 февраля 2024 года он опять совершил изнасилование.

А в Чите чуть более месяца тому осудили Цырена-доржи Цыренжапова – его признали виновным в убийстве 22-летней девушки и приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В феврале 2020 года Цыренжапов уже получал 14 лет "строгача" за жестокое убийство 18-летней девушки. На его счету и несколько изнасилований. В колонии Цыренжапов провел менее трети срока и отправился на войну, откуда вернулся домой. В октябре прошлого года он совершил новое убийство.

Но властям РФ этого оказалось мало. В конце марта 2024 года диктатор Владимир Путин подписал закон, который освобождает граждан от уголовного преследования. Для этого они должны поступить на военную службу по призыву или по контракту.

Освобождение по новому закону наступает при получении государственной награды во время службы, либо после увольнения. Закон не распространяется на преступления против половой неприкосновенности детей, а вот насильникам совершеннолетних дали зеленый свет.

Тем не менее, учитывая предыдущий опыт, вероятность вербовки педофилов в армию страны-агрессора остается высокой. Эта категория осужденных преступников готова на все, лишь бы выйти на свободу, а ВС РФ из-за больших потерь нужно новое пушечное мясо. Россиянам же только и остается, что "поблагодарить" кремлевский режим и усиленно беречь своих детей от новых "героев".