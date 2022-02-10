В Португалии не могут найти украинского танцора: 22-летнего Илью накрыло волной океана, мама просит о помощи

Трагедия произошла с 22-летним украинцем в Португалии. Илья Романский приехал на Пиренейский полуостров выступать с балетной труппой, но во время отдыха на пляже вместе с другом решил искупаться. В это время парня накрыла большая волна. Товарищ пытался его спасти, но не смог. Португальские спасатели продолжают поиски, но пока безрезультатно.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

ЧП случилось на берегу океана недалеко от Вила Нова де Гая (вблизи Порту, северо-запад). Танцевальная труппа Royal Russian Ballet с украинцами в составе прибыла на гастроли в Португалию 8 февраля. На следующий день артисты должны были давать спектакль "Лебединое озеро".

Но перед выступлением молодые люди пошли отдохнуть на пляж. Дмитрий и Илья решили искупаться в океане. В самой стране сейчас тепло, около 20 градусов, а вода прогревается примерно до +16. Тем не менее, местные полицейские предупреждают, что в "зимней" воде купаться опасно, ведь в этот период там наблюдаются быстрые приливы и отливы.

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Танцоров такие предупреждения не остановили. По словам директора и продюсера театра Анатолия Козацкого, первым в воду пошел Дмитрий. Он сделал заплыв и вернулся. Вслед за ним купаться пошел Илья.

"Как только он зашел в воду, его смыло большой волной. Увидев это, Дима бросился на помощь к Илье, которого неподвижно несло на спине. Дима обхватил Илью и стал тянуть его к берегу и отчаянно звать на помощь. Почти добравшись до ближайшего берега, Дима пытался вытащить Илью, который уже потерял сознание. Но выбраться не получалось, была опасность разбиться о камни. Еще одна волна оторвала Илью от Димы. К ним бросились добровольцы – спасатели на надувных лодках. Среди них был профессиональный пловец, который выбрался на скалы и пытался достать ребят, помог выбраться Диме и стал искать Илью. Артисты труппы позвонили в полицию", – рассказывает Анатолий.

На берег прибыли скорая, полиция, пожарные. Началась спасательная операция: в океан вышло несколько лодок, поднялись вертолеты. Но после 21:00 всем пришлось вернуться на берег, потому что усиливался шторм. Артисты балета дождались, когда начался отлив, и ночью с фонариками пошли осматривать берег, надеясь найти Илью. В 7:50 возобновилась спасательная операция, теперь подключили водолазов. Но и со второй попытки найти парня не удалось.

Козацкий говорит, что поиски продолжаются, о ЧП сообщили всем госпиталям, которые находятся на расстоянии до 20 км от береговой линии. Руководитель организации "Украинцы в Португалии" Павел Садоха тоже подтвердил, что спасатели продолжают работу. "В среду все еще осложнялось тем, что в Португалии были проблемы с мобильной связью из-за кибератаки. Но я в четверг утром звонил в полицию, меня заверили, что Илью ищут", – сказал он.

А вот Мама Ильи Оксана заявила, что ее сына якобы никто не ищет. По ее словам, коллеги парня не сообщали о ЧП полиции, спасателям и консульству. Тем не менее, она попросила помощи у всех украинцев, которые сейчас находятся недалеко от Порту. Сама женщина сейчас во Львове. Она говорит, что получает разные версии о событии и в каждой из них что-то не сходится.

"Трагедия случилась примерно после 16:00, а нам об этом сообщили уже около полуночи. Нам сказали, что Илья не собирался купаться. Те, кто хотел искупаться в океане, пошли на хороший пляж возле гостиницы. А Илья с девушкой Алиной и Дмитрием пошли в сторону, там плохое место для купания, там камни. Илья в воду не заходил, пошел Дима. Алина сказала, что отошла в сторону сделать селфи, а когда вернулась Илья уже был в воде. Почему?

Потом Анатолий написал, что сын плыл на спине уже без сознания. Мне сказали, что когда Илья был на спине, Дмитрий у него спросил, все ли в порядке? Илья покрутил головой, что нет, и тогда тот бросился к нему. Получается, что там спасли всех – Диму, серфингиста, а моего Илью там просто бросили! Когда нам сообщили о трагедии, я никуда не могла дозвониться. Уже под утро связалась с консульством, полиция там начинает работать только с 9 утра. Я уже вызвала полицейских со Львова, они мне помогали с кем-то связываться. Артисты вообще хотели на другой день уехать из Португалии, поскольку у них стресс, они не смогут выступать. Я спросила: "А как же мой Илья, вы его там бросаете?" – рассказала Оксана.

Илья вместе с другими танцорами отправился в концертный тур еще в конце ноября. До Португалии они успели побывать в Испании, планировали еще слетать в Мексику. Мама была против того, чтобы сын отправлялся на гастроли, ведь он еще учится и параллельно работает в другом театре. Но парень не послушался.

После этого ЧП спектакль "Лебединое озеро" перенесли на 19 февраля. Сам Илья был единственным ребенком в семье, рассказал OBOZREVATEL его друг.

"Они воспитали его очень хорошим парнем. Он никого в жизни не обидел. Он окончил танцевальную школу, поступил в университет на хореографию, сдал экзамены и получил стипендию, потом еще и работу. Последний раз он мне писал около года назад, что его жизнь сильно поменялась, у него появились большие возможности, предстояли гастроли в Испанию. Он очень хотел танцевать, занимался в зале и дома. Писал, что за год может произойти много перемен, что жизнь очень интересна. Он впервые поехал на гастроли за границу, причем тур должен был быть длинным", – говорит товарищ Ильи.

Педагоги парня тоже верили, что у него большое будущее на сцене. Вот что рассказывает об Илье его наставница Виктория Алехина: "Это мой любимый ученик. Я была концертмейстером в классе у педагога Кристины Мордзик в нашей Львовской Государственной хореографической школе, а также преподавала теорию музыки. Мы ставили спектакли и делали концерты, на которых Илья играл главные роли, выступал солистом. Затем он окончил училище культуры и искусств по классу народной хореографии, потом хореографический факультет университета. В прошлом году проходил в нашей балетной школе педагогическую практику. Наш директор Владимир Саболта очень любил этого талантливого мальчика".

Многие друзья, коллеги и просто знакомые молятся за спасение Ильи. Все они не хотят верить, что парень погиб. Тем временем в Португалии продолжается сильный шторм, который осложняет поиски украинца.