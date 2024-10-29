ГОТ провалил борьбу с коррупцией и обеспечение украинских воинов качественной едой, – Постернак

Государственный оператор тыла не выполнил свою задачу, которая заключалась в том, чтобы преодолеть коррупцию и обеспечивать ВСУ качественной пищевой продукцией. К такому выводу пришел политический эксперт Олег Постернак, который проанализировал последние закупки ГОТ и скандалы, которые их сопровождают.

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Об этом пишет издание "Фокус".

Эксперт рассказал, что глава ГОТа Арсен Жумадилов пытается скрыть масштабы проблемы с некачественными продуктами для ВСУ. В частности, в интервью для издания "Украинская правда" он неоднозначно прокомментировал скандал о поставках некачественных мясных консервов: мол, "просрочку" можно найти и на киевских полках магазинов.

"Какой может быть реакцией на такие слова со стороны военного, который получил гнилое яблоко, находясь на "нуле"? Жумадилов даже не подумал о том, что военный на фронте просто не имеет выбора и вынужден есть то, что купил для него ГОТ", - пишет эксперт.

Постернак также обращает внимание, что ГОТ, который создали в том числе из-за того, что Минобороны закупало продукты в обход конкурса, теперь сам пытается скрывать цены и обходить системы закупок Прозорро.

"Летом этого года ГОТ покупал пластиковые фляги втрое дороже рыночных цен, на них он потратил 54 млн грн, заплатив за каждую флягу 355 грн, хотя такие же можно было купить за 120 или еще дешевле", - напомнил также эксперт.

До этого ГОТ попал в скандал с семьей коррупционеров Гринкевчей из-за того, что закупал продукцию их Буского консервного завода. А в курятине, которую покупал ГОТ, находили шприцы.

"Члены Антикоррупционного совета при Минобороны публично говорят о том, что ГОТ никак не может контролировать качество и применяет к поставщикам выборочное "правосудие", то есть наказывает их еще до того, как выяснятся все факты", - пишет эксперт. После этого новые поставщики выбираются не прозрачно на конкурсе, а по распоряжению главы ГОТ.

По словам Постернака, между ГОТ и Агентством оборонных закупок началась борьба за финансы и сферы влияния, поскольку два учреждения планировали объединить. И именно Жумадилов видит себя руководителем двух объединенных структур.

"Дай ему руководить еще и закупками оружия, и у нас будут не только "мелкие" скандалы с тушенкой, но и большие проблемы с оружием", - предостерегает эксперт.

Напомним, ранее ГОТ использовал манипулятивную статью в медиа, чтобы сменить поставщика в Донецкой области в обход тендера.