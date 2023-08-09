Допустил убытки на 15 млн грн: ГБР сообщило о подозрении должностному лицу Минобороны. Фото

Сотрудники ГБР совместно с СБУ сообщили заместителю начальника одного из департаментов Министерства обороны Украины о подозрении в небрежном отношении к службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Чиновника подозревают в нанесении ущерба государству более чем на 15 млн грн во время ремонта дороги.

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Об этом сообщил Офис генпрокурора. Следствие установило, что при содействии топ-чиновника Минобороны фирма, которая должна была сделать капитальный ремонт дороги на территории воинской части, не выполнила работы, а средства присвоила.

По данным ГБР, дело касается 2017 года. Тогда одно из частных обществ стало победителем тендера на строительство дороги на территории военного городка. Однако, в нарушение сделки, предприятие сразу запросило 70% от указанной суммы за предстоящую работу.

По данным следствия, подозреваемый, в нарушение законодательства, подписал разрешение одной из воинских частей на осуществление предварительной оплаты этому частному предприятию. В результате фирма работы не выполнила, а средства присвоила.

Такие действия чиновника нанесли государственному бюджету ущерб почти на 16 млн грн.

В ГБР уточнили, что речь идет о заместителе начальника департамента финансов. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По статье, которую инкриминируют должностному лицу, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также в суд направлен обвинительный акт по присвоению государственных средств частным предприятием.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны и бывшему руководителю Департамента государственных закупок. Им инкриминируют хищение более миллиарда гривен на закупки формы для ВСУ.

Ранее советнику замминистра обороны Украины сообщили о подозрении в хищении 1,7 млрд на закупках для Вооруженных сил Украины. Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы.

Недавно вокруг закупок Минобороны разразился новый скандал. По данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), дочь одного из владельцев компании "ЭДЮГЕТ", выигравшая тендер от министерства, приобрела элитную недвижимость в центре Киева на 300 тыс. долларов, а жена владельца компании, вероятно, имеет российский паспорт.