Домашний ночной арест: суд избрал меру пресечения офицеру, избившему срочника на Прикарпатье

Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения офицеру, избившему солдата срочной службы в воинской части. Нападавшего отправили под ночной домашний арест.

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Об этом пишет местное издание "Курс" со ссылкой на сообщение Государственного бюро расследований (ГБР). Там отметили, что в ходатайстве была указана более жестокая мера.

Обвиняемого просили взять под стражу с возможностью внесения залога суммой 800 тысяч гривен, однако суд решил ограничиться некруглосуточным домашним арестом.

Между тем, ДБР расследует еще два случая превышения служебных полномочий этим офицером. Есть информация о том, что он раньше издевался и над другими военнослужащими.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Ивано-Франковске офицер воинской части избил солдата срочной службы. Инцидент произошел 26 марта. В ГБР подтвердили, что это не первый случай издевательства офицера над подчиненным в этой воинской части.

– Вскоре офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, избившему солдата срочной службы, сообщили о подозрении.

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