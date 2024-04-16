Дома там стоят от 18 млн: киевский прокурор поселился в коттеджном городке, делом которого занималась его прокуратура.

Прокурор Киевской областной прокуратуры Александр Гуцуляк, отвечающий за экологическое направление, поселился в двухэтажном доме коттеджного городка "Витаград". Этот коттедж стоимостью около 20 млн грн, по словам прокурора, принадлежит его отцу, который якобы купил земельный участок, на котором и построил дом.

По "магическому" совпадению, делом "Витаграда" занималась именно прокуратура Александра Гуцуляка. Той же магией можно объяснить и то, что отец прокурора приобрел 9 соток в дорогом пристоличном городке по цене одной сотки. Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Коттеджный городок "Витаград" расположен в Ходосовке, в 7 километрах от Киева. Осенью 2021 года суд арестовал ряд земельных участков из-за якобы земельных и природоохранных проблем. Впрочем, уже через год тот же суд "передумал" и отменил арест.

В материалах дела есть письмо Киевской областной прокуратуры, согласно которому было недостаточно доказательств, свидетельствующих о нарушении природоохранного законодательства на указанных участках.

А спустя еще полгода после этого в коттеджном городке поселился ответственный за экологическое направление той же областной прокуратуры Александр Гуцуляк. Он заехал в двухэтажное поместье площадью 180 квадратных метров. По данным застройщика, такое здание здесь стоит около 18-19 миллионов гривен.

В мае того же 2023 года Гуцуляк пересел и на новое авто – BMW X5 2022 года выпуска, которое также записано на его отца.

Расследователи обратили внимание на декларацию Гуцуляка, где указано, что за 9 соток в Ходосовке его отец заплатил менее чем в 200 тысяч гривен – столько сейчас там стоит одна сотня.

Также журналисты нашли разногласие в словах Александра Гуцуляка и его отца о сроках строительства коттеджа.

Прокурор заявил, что строить имение начали зимой 2023 года, а заехал он уже летом. Однако, согласно аэроснимкам сервиса ЛУН и Google Earth Pro, дом прокурора начали строить еще осенью 2021 года, а весной 2022 года он уже был готов. Гуцуляк в разговоре с журналистами объяснил это "магией".

Отец прокурора Виктор Гуцуляк рассказал журналистам совсем другую историю. По его словам, участок он купил еще в 2021 году, но не оформлял, а "договорился с застройщиком". Тогда же, якобы, и началось строительство, о чем сыну вроде бы ничего не рассказывал.

Отец прокурора утверждает, что занимается бизнесом и может себе это позволить. Однако, по данным Bihus.Info, официального заработка отца прокурора за последние годы было бы недостаточно для приобретения и такой недвижимости, и такого дорогостоящего автомобиля. Несмотря на это, недавно отец Гуцуляка стал также владельцем еще двух квартир в Киеве и Ирпене.

Как сообщал OBOZ.UA, прокурора Фастовской окружной прокуратуры задержали из-за получения взятки в размере 30 тыс. долларов, или около миллиона гривен. Фигуранта поймали "на горячем" – при получении части суммы. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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