Дома без окон, разбитые трамвайные пути и обстрелянные школы: что происходит в Конотопе после ужасной атаки 'Шахедами'

Россия в ночь на 12 сентября нанесла удары иранскими "Шахедами" по городу Конотоп на Сумщине. Больше всего пострадала гражданская инфраструктура. В городе нет света, мобильной связи и интернета. Не ездят трамваи, так как повреждены рельсы.

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Серьезно повреждены восемь многоэтажных и частных домов, там вспыхнули пожары. Досталось учебным и медицинским заведениям. Ранены 14 человек, среди них один ребенок. Детальнее о последствиях вражеской атаки читайте в материале OBOZ.UA.

Нет света и воды

Небольшой город Конотоп Сумской области пережил ужаснейшую ночь. Россия атаковала населенный пункт 10 ударными "Шахедами". "Прилеты" были в центральной части города, горели многоквартирные дома, автомобили. Также повреждено несколько учебных заведений.

Ранения получили 14 человек, среди них – один ребенок. В больнице Конотопа говорят, что ранения у людей в основном от осколков стекла. Серьезно пострадали двое мужчин, один из них находится в коме, врачи опасаются за его жизнь. Известно, что он на собственном автомобиле выехал ночью, чтобы помогать другим людям.

В то время, когда мужчина был в центре Конотопа, рядом с автомобилем на трамвайных путях разорвался "Шахед". В результате автомобиль сгорел дотла, а водитель оказался в больнице. Повреждены также и трамвайные пути.

В Конотопе сейчас нет света. Городские власти открыли несколько десятков "пунктов незламности", где жители могут зарядить свои гаджеты и павербанки. В городе каждый час организуют подачу воды. Людей попросили сделать запасы воды хотя бы на некоторое время.

Всем, чье жилье пострадало от обстрела, городские власти пообещали помощь в расселении.

Конотопский мэр Артем Семенихин пожаловался, что после того, как народные депутаты приняли решение о передаче местных налогов в государственный бюджет, у города нет денег, чтобы срочно закупить топливо, чтобы предоставить электроэнергию местному водоканалу. Также городу не хватает пожарных машин.

Что говорят конотопцы об ужасной ночи

Жители города делятся своими впечатлениями от страшной ночи.

"Слышали, как эти "балалайки" жужжат, приближаются – и потом раздался взрыв. Совсем недалеко, как оказалось, у дома моей знакомой. Они чудом уцелели, успели выскочить. Начали гореть квартиры соседей, их квартира тоже пострадала, обгорел балкон, рам и окон нет. Это ужас просто", – рассказала OBOZ.UA местная жительница Анастасия.

"Все горело, падали обломки, которые пылали. Бедные люди, я не знаю, все ли там смогли выбраться из этого ада. Многоквартирный дом в центре города, это ужас. Я слышала, что пожарных машин у нас не хватает, поэтому гасили долго. Мы уже привыкли к обстрелам, но эта ночь была адской для нас всех. Сейчас мы собираемся уезжать подальше к родственникам, потому что находиться тут невозможно", – со слезами рассказала OBOZ.UA Валентина Николаевна из Конотопа.

Россияне повредили не только коммунальную инфраструктуру. Они также обстреляли школы, детские сады, заведения медицины. Во многих домах выбиты окна и двери.

"В садик ребенка сегодня не повели, потому что работает дежурная группа. Старшая дочь в школу тоже не пошла, там нет окон и дверей. Онлайн-обучение пока организовать невозможно, нет света, интернета, мобильной связи. Я на работу тоже не пошла, в офисе нет воды и света, и в квартире тоже. Вот сидим все дома и думаем, что делать дальше", – говорит OBOZ.UA жительница города Александра.

Также люди рассказывают, что в городе не работают укрытия, двери в подвалах многоэтажек закрыты на замки.

На помощь пострадавшим конотопцам приходят волонтеры. В основном, это подростки, молодежь. Они помогают жильцам домов убирать стекло и мусор из квартир, так как им самим, особенно пенсионерам, с такой работой не справиться.

Благотворительные организации подвозят материалы, чтобы люди смогли временно закрыть выбитые окна.

Владельцы кафе, не пострадавшие от ударов "Шахедов" и имеющие электроэнергию, приглашают горожан прийти к ним и зарядить телефоны. Пострадавшим предлагают бесплатно выпить кофе или чай и перекусить.