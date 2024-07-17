Дом и земля в Киеве: ВАКС обязал НАБУ расследовать возможное незаконное обогащение Кудрицкого
Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения главы НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на блог волонтера и блоггера Назара Приходько на Gordon.UA. Волонтер также обнародовал скриншот решения ВАКС, принятого на заседании суда 17 июля.
Приходько подчеркивает, что ВАКС обязал НАБУ открыть производство по его заявлению, поданному с целью проверить законность получения главой НЭК средств, на которые его семья в 2022 году приобрела земельный участок и дом в Киеве.
"ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению, в котором прошу НАБУ проверить – а не из украденных на закупке бронежилетов миллионов глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий купил себе поместье в Киеве на улице генерала Павленко осенью 2022 года – дом, внимание , пятью кондиционерами и земельный участок общей рыночной стоимостью около 20 млн грн", – отмечает Приходько.
Активист напоминает, что 26 июня СБУ и НАБУ задержали главу Департамента безопасности Укрэнерго Сергея Тоцкого, подозревая его в хищении бюджетных средств в размере 10 млн грн на закупки бронежилетов весной 2022 года. По словам Назара Приходько, Тоцкий имеет неоднозначные родственные и бизнес-связи.
"Это сын генерал-майора Владимира Тоцкого, экс-заместителя главы СБУ времен Януковича, одного из организаторов штурмов Майдана, автора планов "Бумеранг" и "Волна", в результате которых погибли протестующие. Сбежал в Россию в 2014 году… Уже работая в Укрэнерго, Тоцкий -Младший выступал "фунтом" бизнеса на солнечных электростанциях братьев Клюевых.
По его убеждению, Сергей Тоцкий находился в прямом подчинении главы НЭК Кудрицкого, и его деятельность была бы невозможна без согласования, одобрения и поддержки руководителя. В том числе – и по делу с закупкой бронежилетов.
По мнению Назара Приходько, есть основания подозревать, что это дело напрямую связано с дальнейшим приобретением недвижимости семьей главы НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Ведь сделка, о которой идет речь, состоялась весной 2022 года, а земельный участок семья Кудрицких приобрела осенью того же года.
"Я в совпадение не верю. И ВАКС, кажется, не верит также. Потому что принял решение, обязывающее НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению по фактам совершения председателем правления НЭК Укрэнерго Владимиром Кудрицким преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины: 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), 364 (злоупотребление властью или служебным положением);