Дом и земля в Киеве: ВАКС обязал НАБУ расследовать возможное незаконное обогащение Кудрицкого

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения главы НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого.

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Об этом пишет УНИАН со ссылкой на блог волонтера и блоггера Назара Приходько на Gordon.UA. Волонтер также обнародовал скриншот решения ВАКС, принятого на заседании суда 17 июля.

Приходько подчеркивает, что ВАКС обязал НАБУ открыть производство по его заявлению, поданному с целью проверить законность получения главой НЭК средств, на которые его семья в 2022 году приобрела земельный участок и дом в Киеве.

"ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению, в котором прошу НАБУ проверить – а не из украденных на закупке бронежилетов миллионов глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий купил себе поместье в Киеве на улице генерала Павленко осенью 2022 года – дом, внимание , пятью кондиционерами и земельный участок общей рыночной стоимостью около 20 млн грн", – отмечает Приходько.

Активист напоминает, что 26 июня СБУ и НАБУ задержали главу Департамента безопасности Укрэнерго Сергея Тоцкого, подозревая его в хищении бюджетных средств в размере 10 млн грн на закупки бронежилетов весной 2022 года. По словам Назара Приходько, Тоцкий имеет неоднозначные родственные и бизнес-связи.

"Это сын генерал-майора Владимира Тоцкого, экс-заместителя главы СБУ времен Януковича, одного из организаторов штурмов Майдана, автора планов "Бумеранг" и "Волна", в результате которых погибли протестующие. Сбежал в Россию в 2014 году… Уже работая в Укрэнерго, Тоцкий -Младший выступал "фунтом" бизнеса на солнечных электростанциях братьев Клюевых.

По его убеждению, Сергей Тоцкий находился в прямом подчинении главы НЭК Кудрицкого, и его деятельность была бы невозможна без согласования, одобрения и поддержки руководителя. В том числе – и по делу с закупкой бронежилетов.

По мнению Назара Приходько, есть основания подозревать, что это дело напрямую связано с дальнейшим приобретением недвижимости семьей главы НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Ведь сделка, о которой идет речь, состоялась весной 2022 года, а земельный участок семья Кудрицких приобрела осенью того же года.

"Я в совпадение не верю. И ВАКС, кажется, не верит также. Потому что принял решение, обязывающее НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению по фактам совершения председателем правления НЭК Укрэнерго Владимиром Кудрицким преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины: 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), 364 (злоупотребление властью или служебным положением);