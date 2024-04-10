Должны были оплатить 'маршрут' по 80 тыс. грн: в Одесской области задержали мужчин, которые пытались незаконно попасть в Молдову. Видео

В Одесской области пограничники предотвратили незаконное пересечение украинско-молдавской границы группой из семи граждан Украины. Каждый из них за шанс покинуть территорию Украины заплатил по 80 тысяч гривен.

Пятерых "беглецов" сотрудники ГПСУ задержали сразу, еще двоих позже нашла служебная собака. Видео с попыткой побега показали в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

"Семь нарушителей пытались попасть в Молдову. Движение неизвестных лиц в сторону соседней страны обнаружили пограничники в Одесской области. Пять мужчин задержали сразу. Еще двое – изменили свой маршрут, чтобы отвлечь внимание. Их впоследствии нашла служебная собака", – говорится в сообщении.

Все семеро "беглецов" при попытке незаконного пересечения государственной границы выполняли указания администратора одного из Telegram-каналов. Каждый из "клиентов" должен был заплатить за маршрут по 80 тысяч гривен.

Сейчас, добавили в ГПСУ, в отношении нарушителей составлены административные протоколы. Дела направлены в суд.

Напомним, ранее стало известно, что после принятия в Верховной Раде обновленного законопроекта о мобилизации украинцам без военного билета не будут доступны консульские услуги за рубежом. В частности, это касается и тех граждан нашего государства, которые выехали за пределы Украины еще несовершеннолетними: по достижении 18-летнего возраста они должны приехать в Украину, чтобы стать на военный учет.