Добро пожаловать в ад!

Дмитрий Ярош
Расследования / Мнения
1 минута
7,8 т.
Добро пожаловать в ад!

Друзья, вы слышали, что городит этот урод Лукашенко?

Он действительно дебил, возомнивший себя полководцем!

Побегало чудо перепуганное с АКС-74У, загнало мирных белорусских безоружных протестантов в концлагеря – и теперь орет, что уничтожит Украину за 3 дня…

Ну-ну…

Ждем недобацьку вместе с его старшим братом Путиным. Покажем им Украинское Гостеприимство…

Добро пожаловать в ад, твари!

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Источник:Facebook Дмитрия Яроша
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