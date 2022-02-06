Друзья, вы слышали, что городит этот урод Лукашенко?

Он действительно дебил, возомнивший себя полководцем!

Побегало чудо перепуганное с АКС-74У, загнало мирных белорусских безоружных протестантов в концлагеря – и теперь орет, что уничтожит Украину за 3 дня…

Ну-ну…

Ждем недобацьку вместе с его старшим братом Путиным. Покажем им Украинское Гостеприимство…

Добро пожаловать в ад, твари!