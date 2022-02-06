Добро пожаловать в ад!
Друзья, вы слышали, что городит этот урод Лукашенко?
Он действительно дебил, возомнивший себя полководцем!
Побегало чудо перепуганное с АКС-74У, загнало мирных белорусских безоружных протестантов в концлагеря – и теперь орет, что уничтожит Украину за 3 дня…
Ну-ну…
Ждем недобацьку вместе с его старшим братом Путиным. Покажем им Украинское Гостеприимство…
Добро пожаловать в ад, твари!
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Источник:Facebook Дмитрия Яроша