Для строительства трассы "Таврида" в Крыму планируют уничтожить более 7 тыс. деревьев из Красной книги

В оккупированном Россией украинском Крыму для строительства трассы "Таврида" собрались срубить 7760 краснокнижных деревьев. Так строители хотят расчистить участок на территории между Севастополем и Ялтой.

В контракте предусмотрено уничтожение 116 экземпляров можжевельника высокого, 5011 сосны Палласа, 2633 сосны пицундской. Информация об этом была опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок оккупантов.

Отметим, что эти виды были занесены в Красную книгу, однако сосну Палласа оттуда исключили по инициативе российских "властей" Крыма в 2019 году. Официально это поясняли "обеспечением противопожарной безопасности", однако в сети связывали такой шаг с облегчением вырубки под застройку.

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Известно, что на захваченном полуострове готовятся проводить строительство "Тавриды" 8-го этапа.

При этом 962 краснокнижных дерева решили не уничтожать, а пересадить с места, где должна появиться трасса.

Деревья планируют вырубить и пересадить до 1 декабря 2022 года. На это, согласно контракту, уйдет 37 млн 543845 рублей (13 млн 801702 гривен).

Напомним, что трасса "Таврида", за задумкой оккупантов, должна идти от Керченского моста на востоке через центральную часть полуострова в Севастополь. Ее также хотят соединить хордовыми дорогами с курортными населенными пунктами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупированные Российской Федерацией Крым, Донецкая и Луганская области скоро вернутся в состав Украины. Он отметил, что это не земли страны-агрессора, оккупантов, которые никогда не будут любить их как украинцы.