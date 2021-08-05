Для строительства трассы "Таврида" в Крыму планируют уничтожить более 7 тыс. деревьев из Красной книги

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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В Крыму оккупанты будут рубить деревья из Красной книги

В оккупированном Россией украинском Крыму для строительства трассы "Таврида" собрались срубить 7760 краснокнижных деревьев. Так строители хотят расчистить участок на территории между Севастополем и Ялтой.

В контракте предусмотрено уничтожение 116 экземпляров можжевельника высокого, 5011 сосны Палласа, 2633 сосны пицундской. Информация об этом была опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок оккупантов.

Отметим, что эти виды были занесены в Красную книгу, однако сосну Палласа оттуда исключили по инициативе российских "властей" Крыма в 2019 году. Официально это поясняли "обеспечением противопожарной безопасности", однако в сети связывали такой шаг с облегчением вырубки под застройку.

Видео дня
Сосна крымская (Палласа)

Известно, что на захваченном полуострове готовятся проводить строительство "Тавриды" 8-го этапа.

При этом 962 краснокнижных дерева решили не уничтожать, а пересадить с места, где должна появиться трасса.

Деревья планируют вырубить и пересадить до 1 декабря 2022 года. На это, согласно контракту, уйдет 37 млн 543845 рублей (13 млн 801702 гривен).

Информация о виде, внесенном в Красную книгу
Сосна в Красной книге

Напомним, что трасса "Таврида", за задумкой оккупантов, должна идти от Керченского моста на востоке через центральную часть полуострова в Севастополь. Ее также хотят соединить хордовыми дорогами с курортными населенными пунктами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупированные Российской Федерацией Крым, Донецкая и Луганская области скоро вернутся в состав Украины. Он отметил, что это не земли страны-агрессора, оккупантов, которые никогда не будут любить их как украинцы.

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