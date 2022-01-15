Для быстрого вторжения в Украину российской армии не хватает грузовиков – Forbes

Американский военный, подполковник армии США Алекс Вершинин указал на главный просчет российской армии в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины. По его убеждению, военным страны-агрессора не хватит грузовиков для быстрой транспортировки техники.

Такое мнение Вершинин высказал в интервью изданию Forbes. По словам военного, армии РФ не хватает транспорта для удовлетворения логистических на расстоянии свыше 90 миль от складов снабжения.

Россия, как он отметил, имеет 10 бригад материально-технического обеспечения, каждая из которых управляет около 400 грузовиками.

"Даже если предположить, что они мобилизуют каждую бригаду и все грузовики будут в исправном состоянии, всех имеющихся грузовиков не хватит", – считает он.

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Кроме того, эксперты считают, что для того, чтобы развернуть тысячи единиц техники у границы украинского государства, РФ использовала сотни поездов. Однако они не смогут подъезжать к линии фронта, чтобы доставлять запасы и забирать технику. Поэтому для этого нужно использовать грузовики, а их в России "крайне мало".

При этом, как говорится в статье, вероятно, военный штаб РФ решит доставлять амуницию и боеприпасы вертолетами или гражданскими автотранспортом, но этого, как считают эксперты, также будет мало.

Авторы материала призвали руководство Вооруженных сил Украины в случае вторжения России принять этот факт во внимание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации американского президента Джо Байдена готовы предоставить Украине помощь в случае вторжения на территорию нашей страны российских войск, о чем начали сигнализировать Россию. Она может заключаться в поставке дополнительного вооружения, а также в обучении военных в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО.