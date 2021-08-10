Дія помогла разоблачить мошенническую схему с оформлением кредитов на 300 тысяч грн

В Кривом Роге задержали женщину, которая незаконно оформляла онлайн-кредиты на других людей. Раскрыть мошенническую схему удалось благодаря приложению Дія.

Об этом на брифинге 10 августа заявили представители Министерства цифровой трансформации, киберполиции и Национального банка, сообщается на сайте Национальной полиции Украины. сумма убытков составила 300 тысяч гривен.

Отмечается, что 33-летняя женщина выманивала у граждан пароли и логины к электронной почте, аккаунтам соцсетей, паспортные данные и номер мобильного. С помощью полученной информации она взламывала аккаунты, где хранились личные данные и документы. Затем она подделывала документы и получала доступ к онлайн-банкингу граждан и похищала их средства. Кроме того, женщина оформляла кредиты на пострадавших.

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Всего от ее действий пострадали 40 человек, а убытки превысили 300 тысяч гривен.

Следователи зафиксировали, что с помощью полученных данных злоумышленница получила доступ к онлайн-банкингу и вошла в мобильное приложение Дія.

Дома у подозреваемой провели обыски, во время которых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, копии поддельных документов и сим-карт. Женщину задержали и объявили ей подозрение по части 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

На брифинге подчеркнули, что расследование схемы подтвердило защищенность приложения и невозможность получения онлайн-кредита при помощи цифровых документов в Дії.

Всего киберполиция проанализировал 1500 обращений о мошенничестве с кредитами, и ни в одном из них указанное приложение не фигурировало.

Напомним, что о самой схеме и ее разоблачении стало известно 9 августа.

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