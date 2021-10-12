Директору 'Юго-Западной железной дороги' объявили о подозрении по делу о закупке угля

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины объявили о подозрении исполнительному директору "Юго-Западной железной дороги" Артему Мироновичу. Речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке угля.

Об этом сообщается на сайте "Укрзалізниці". Чиновника отстранили от должности, а его обязанности будет выполнять заместитель Андрей Букин.

Отмечается, что чиновника подозревают в злоупотреблениях при закупке угля филиалом "Пассажирская компания" в 2018 году – в то время он занимал там руководящую должность.

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В то же время аппарат директора по экономической и информационной безопасности "Укрзалізниці" начал служебное расследование.

Мироновича отстранили 11 октября по его заявлению.

Артем Миронович с 2015 года работал заместителем "Юго-Западной железной дороги", а в 2018-2019 годах – заместителем директора "Пассажирской компании".

До этого он руководил корпорациями "Укрстройматериалы" и "Интелгрупп", а также филиалом немецкой Amberger Kaolinwerke.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 2017-2020 годы аудиторы обнаружили в "Укрзалізниці" нарушений на более чем 60 миллиардов гривен.