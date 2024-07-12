Директор Винниковской табачной фабрики обвинил правоохранителей в провокации нового конфликта

Официальное сообщение директора ООО "Винниковская табачная фабрика" Ростислава Павлива, по поводу инцидента, произошедшего вечером 11 июля в городе Винники.

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"11:07 около 19:00 на территории "Винниковской табачной фабрики" завершился очередной обыск, который вновь длился 30 дней.

После завершения следственного действия часть работников вместе со мной покинули территорию фабрики.

Сотрудники правоохранительных органов пытались противоправно начать очередной 30-дневный обыск, однако ошибка, допущенная в определении суда, не дала им оснований для проведения данного действия.

В дальнейшем за пределами территории предприятия на пешеходном переходе около 21:30 произошел конфликт работников патрульной полиции с местным жителем.

Считаю, данные действия были спровоцированы самими работниками правоохранительных органов, с целью оправдания своих противоправных действий, которые продолжаются уже более 60 дней, от которых страдает как само предприятие, так и весь город Винники.

Предприятие будет способствовать проведению расследования данного инцидента и все виновные будут наказаны", – говорится в сообщении.