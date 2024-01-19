Директор 'дочки' Укрэнерго получил более 4 млн грн премии, – Кочетков

Андрей Немировский, директор ООО "Укрэнерго цифровые решения" (дочерняя компания НЭК "Укрэнерго"), получил годовую премию в размере 4 287 552 гривен. Об этом в Facebook сообщил политический эксперт Александр Кочетков.

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"4,2 млн грн премии - это 90% от годового должностного оклада Немировского. Выходит, в месяц он получает более 350 тысяч? То есть, во время войны можем себе позволить и с экономикой не так все у нас плохо?" – написал Кочетков, пишет издание "Українські новини".

Он сообщил, что Немировский ответственен за цифровизацию и получил премию за эффективную деятельность. При этом в октябре 2023 года "Укрэнерго" потратило более 80 млн грн на закупку программного обеспечения Microsoft, разработчик сделал бесплатным для украинских компаний.

Немировский также действующий член правления Укрэнерго, где тоже получает средства и, вероятно, премии.

"Интересно посмотреть декларацию этого суперменеджера, но в последний раз о состоянии Немировского отчитывался в 2020 году. Те, кто работает на подобных осадках, обязаны подать декларации до 31 января. Времени у Немировского мало, а имущества денежных активов и имущества при таких заработках придется вписывать немало", - написал Кочетков.

Если же в определенный законом срок декларация не явится, Национальное агентство по противодействию коррупции должно вмешаться.

По мнению Кочеткова, государственная власть вместо попыток повысить налоги могла бы экономить деньги "на неоправданных расходах", как высокие зарплаты чиновников.