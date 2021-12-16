Пьяный водитель забрал жизнь девочки и разрушил мечты парня: в Ривне суд никак не может вынести приговор

Вот уже четвертый год после страшной аварии, в которой по вине пьяного предпринимателя погибла Диана Петрук и был искалечен ее одноклассник Владислав Тарар, их родители ходят на заседания Ривненского городского суда. По мнению потерпевших, рассмотрение дела неоправданно затягивают адвокаты виновника, которые раньше предупреждали, что "лучше взять деньги". Однако мамы и папы на это не пошли.

Что происходит с резонансным делом – читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП произошло 2 ноября 2018 года. Одноклассники Диана Петрук и Владислав Тарар вечером возвращались домой от репетитора, когда их на улице Севастопольской сбил Mercedes-Benz Vito.

За рулем автомобиля находился местный предприниматель – 39-летний Василий Самчук. Он не только не предпринял даже малейшей попытки помочь жертвам ДТП, а попытался скрыться и наехал на Влада ВТОРОЙ раз.

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Подросток получил тяжелейшие травмы, его на скорой увезли в больницу. К сожалению, его однокласснице уже нельзя было помочь: Диана скончалась на месте аварии.

Водителю сбежать не удалось – он был настолько пьян, что после задержания моментально заснул в полицейском Prius. По результатам освидетельствования оказалось, что содержание алкоголя в крови Самчука превышало норму почти в 14 раз (2,75 промилле).

"При таких показателях у человека нарушены все психические и физические функции, отсутствует адекватное восприятие реальности. Совсем немного до потери сознания", – рассказали OBOZREVATEL в полиции.

По словам очевидцев, улица Севастопольская была хорошо освещена и будь водитель трезв, то увидел бы людей за десятки метров.

Действия водителя Mercedes были квалифицированы по ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. (нарушение ПДД, которое повлекло за собой смерть и травмированию, а также оставление в опасности).

За совершенное Василию Самчуку грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Сейчас он продолжает оставаться в следственном изоляторе (СИЗО), откуда его привозят в суд.

Окончания процесса еще не видно и это просто выматывает родителей погибшей Дианы и пострадавшего Влада.

Как рассказал OBOZREVATEL Дмитрий Петрук, Самчук делает все возможное, чтобы не попасть на зону – его устраивает находиться в СИЗО.

"Туда к нему и жена приезжает, продукты привозит. Отдельная комната, телевизор. Ему там хорошо – сидит себе спокойно, никто не трогает. А рассмотрение дела затягивают – ему нет конца. Постоянно подают какие-то ходатайства", – рассказал Петрук.

По словам потерявшего дочку отца, адвокаты виновника ДТП ранее заявляли, что если потерпевшие не возьмут деньги, то будут ходить в суд пять лет. "Сначала мы не верили, но вот уже ходим четвертый год", – говорит мужчина.

По словам Дмитрия, для них, родителей, важно, чтобы был справедливый суд: "Моего ребенка мы уже не вернем, второй сильно пострадал. Теперь главное – справедливое решение суда".

Отец Владислава – Александр Тарар – рассказал OBOZREVATEL, что у обвиняемого Василия Самчука три защитника и якобы одного из них несколько месяцев назад самого поймали пьяным за рулем. "Он бывший правоохранитель, был начальником следственного отдела по ДТП. Еще один защитник был его заместителем", – добавил отец Дианы.

По словам Тарара-старшего, на каждом заседании адвокаты виновника ДТП заваливают суд ходатайствами – даже самыми "безумными".

"Было, например, что требовали доставить в суд моего сына, который тогда находился на лечении за границей. А там Влада просто спасли – вытянули его", – говорит отец.

Также то и дело кто-то из защитников не является на заседание – а их уже состоялось 54.

"Что касается виновника ДТП, то за все это время от него не дождались даже извинений. Ни от него, ни от его жены – ни слов, ни сочувствия, ни предложений о помощи", - рассказал мужчина.

Правда, 14 декабря в суде Самчук впервые "подал голос". Заявил, что раскаивается, что просто не заметил детей, подтвердил, что был пьяным и попросил прощения. Родственники подростков в искренность виновника ДТП не верят.

Влад Тарар до дня ДТП занимался кикбоксингом. Он был воспитанником бойцовского клуба "Праджат", в составе команды завоевал золотую медаль на Чемпионате Украины по К1, а уже через две недели его ждали очередные соревнования. Однако пьяный водитель отнял здоровье и разрушил мечты.

Отец пострадавшего подростка рассказал, что у Влада был поврежден ствол головного мозга: "Он отвечает полностью за жизнедеятельность человека – это как процессор в компьютере".

Также в результате страшного удара Влад получил и другие травмы головного мозга, переломы черепа, поврежден таз, тяжелые ушибы легких и др.

"Два месяца сын был в коме. Из нейрохирургии мы забирали его в вегетативном состоянии. Привезли в Бремен (Германия), заплатили за месяц лечения в реабилитационном центре колоссальные для нас деньги – примерно миллион триста тысяч – их собирали тысячи людей. Немецкие врачи сказали, что Влад не получил в Украине даже одного процента необходимого ему лечения. Сын держался из-за того, что его организм был тренированный", – рассказал Александр Тарар.

Затем Влад провел шесть месяцев в Кракове – там стоимость лечения была ниже: "Польские врачи "расшевелили" сына: он стал возобновлять определенные движения. По состоянию на сегодняшний день восстановилась память: Влад вспомнил всех одноклассников, свой "трудный" номер телефона, уже читает на английском и переводит: правда, плохо разговаривает, так как спазмированы голосовые связки. Уже поснимали все трубки – кушает сам. Но спазмированы и руки, скручены внутрь".

По мнению отца, если все будет идти так же, то через несколько лет Влада удастся поставить на ноги – он верит в лучшее.

OBOZREVATEL будет и дальше следить за резонансным делом. Мы считаем это важным, так как на дорогах Украины ежегодно гибнет больше людей, чем на войне.