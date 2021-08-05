Детей возят в багажниках и садят за руль: украинцы продолжают гибнуть и калечиться в ДТП. Фото

По данным патрульной полиции Украины, за первые полгода на дорогах страны произошло 86 459 аварий, в которых погиб 1281 украинец, а еще 12 753 – получили травмы различной степени тяжести. Количество ДТП продолжает расти, несмотря на усиление ответственности.

OBOZREVATEL собрал подборку самых резонансных ДТП июля.

В селе Рясное-Русское 1 июля около полуночи в результате аварии оборвалась жизнь 11-летнего Дениса. В тот вечер отец мальчика отдыхал вместе с знакомым и употреблял алкоголь. Вечером, 35-летний мужчина посадил своего ребенка за руль BMW, а сам с 23-летним владельцем машины, сел на заднее сиденье.

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Во время движения Денис не справился с управлением автомобиля, в результате чего легковушка съехала в кювет. Несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. Оба взрослых пассажира выжили.

OBOZREVATEL выяснил, что отцом погибшего мальчика оказался бывший сотрудник ГАИ Львовской области Роман Гануляк. По словам очевидцев, именно мужчина подталкивал своего сына к тому, чтобы он в тот вечер сел за руль, говоря "мол, не будь маменькиным сынком".

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство, виновнику грозит до 8 лет лишения свободы.

В Яремче Ивано-Франковской области 6 июля произошло ДТП с участием Volkswagen Touareg и мотоцикла BAJAJ PULSAR. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двухколесным транспортом.

В результате происшествия мотоциклистка получила смертельные травмы и скончалась на месте аварии. Позднее стало известно, что водитель внедорожника, которого спасли подушки безопасности, был пьян. При этом он предлагал свидетелям ДТП деньги, чтобы они помогли ему скрыться.

Погибшей девушкой оказалась 32-летняя Елена Денисенко, дизайнер и спортсменка из Киева. В то утро она ехала на мотоконкурс в надежде победить и выиграть новый мотоцикл.

Водителем Volkswagen оказался бывший сотрудник полиции 25-летний Антонюк Сергей Русланович – фото его паспорта было опубликовано в сети. Согласно данным полиции, в его крови обнаружили 1,19 промилле алкоголя.

В селе Ревное Киевской области в ночь с 11 на 12 июля произошла авария с участием Volkswagen Golf. Водитель легковушки, направляясь в село Мартусовка, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате чего автомобиль перевернулся.

Прибывшие на место происшествия медики и полицейские были ошарашены – оказалось, что машина перевозила 16 человек – при этом взрослые біли в салоне, а семеро детей ехали в багажнике.

Как оказалось в этот день большая компания праздновала день рождения в селе Процев на местном водоеме и после этого возвращались домой.

В результате происшествия погиб 7-летний Дима Яковенко и его отчим, который сидел за рулем. Еще двое детей 10 и 12 лет были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

На улице Березняковской в ночь с 16 на 17 июля водитель Ford на большой скорости не справился с управлением, съехал с дороги и протаранил дерево. В результате аварии 22-летняя девушка-пассажир, которая не была пристегнута ремнями безопасности, вылетела из салона автомобиля.

Пострадавшая получила тяжелейшие травмы – перелом позвоночника и открытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей она скончалась в машине скорой помощи. Супруг погибшей убежал с места аварии оставив девушку на дороге – сообщалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя Ford, в крови которого обнаружили 1,63 промилле алкоголя, задержали и взяли под стражу на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В селе Печихвосты Волынской области водитель Ford Focus не справился с управлением, выехал за пределы дороги и протаранил дерево. В результате аварии погибли двое взрослых, а также 4-летняя Адриана. Позднее оказалось, что в легковушке смогли поместиться 12 человек – 7 детей и 5 взрослых.

По словам старосты села в машине ехали сразу три семьи – среди версий аварии, местные называют дождь и мокрую дорогу, а также возможно лопнувшее колесо, из-за которого машина вылетела в кювет.

Кроме того, местные жители добавили, что подобный способ передвижения для селян является привычным, хотя и понимают, что это является нарушением.

"У нас так нередко ездят, особенно молодежь. И в багажнике могут ехать. А что делать, если нужно домой добраться? Конечно, это неправильно. Но никакой патрульной полиции на наших дорогах нет", – резюмировал наш собеседник.