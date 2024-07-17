Десять лет назад оккупанты сбили рейс МН17 в небе над Донбассом: что решил суд в Гааге и заставят ли Россию заплатить за преступление

В среду, 17 июля, исполняется 10 лет, как в небе над Донетчиной российские оккупанты ракетой из "Бука" сбили самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию. На борту находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа, и все они погибли.

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Только два года назад Гаагский трибунал признал виновными и заочно приговорил к пожизненному заключению двух граждан РФ и одного украинца, а сегодня в Евросоюзе снова призвали страну-агрессора Россию признать свою ответственность. Через десять лет OBOZ.UA вспоминает, что известно о деле, обвиняемых и том, сможет ли наконец мир заставить Россию заплатить за это преступление.

Черный день для Украины и мира

17 июля 2014 года около 16:00 прервалась связь с самолетом Boeing-777, выполнявшим рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). В этот момент он пролетал над Донецкой областью Украины.

Пассажирский лет сбили с зенитно-ракетного комплекса "Бук", который доставили из РФ и разместили вблизи города Снежное Донецкой области – на территории, временно оккупированной и подконтрольной ВС РФ и созданному российскими спецслужбами и подчиненным российскому военному командованию вооруженным формированием местных коллаборантов.

Сразу после сбития самолета в соцсетях появились перехваченные сообщения российских террористов о "птицепаде" и угрозах и дальше сбивать все, что будет летать в небе над оккупированной частью Донбасса. Военные преступники даже не скрывались, считая, что сбили транспортный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. Об этом тогда восторженно сообщали кремлевские медиа, восхваляя "ополченцев Донбасса".

Но как только выяснилось, что сбитый самолет – это пассажирский рейс MH17, как сообщения российских террористов из соцсетей стерли, в то же время пропагандистские РосСМИ запустили мощную дезинформационную кампанию с главным месседжем – всеми способами пытаться обвинить во всем именно Украину.

Следствие по делу ущерба MH17

Катастрофу шесть лет расследовала Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) из Украины, Нидерландов, Малайзии, Бельгии и Австралии. Все это время страна-агрессор Россия препятствовала ему.

Наконец, следствие установило, что неисправностей на самолете не было, полет продолжался штатно, а в Boeing-777 попала ракета российского производства "земля-воздух", выпущенная из ЗРК "Бук", принадлежавшей 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ. Комплекс и обслуживавшие его оккупанты базировались в Курской области РФ. Накануне установку привезли в оккупированную часть Донбасса, вероятно, в район Снежного, через неподконтрольный Украине участок границы с Россией. В ночь после сбития Бук вернули обратно на российскую базу.

Уголовный судебный процесс по делу MH17 начался 9 марта 2020 г. в Нидерландах и длился 2,5 года.

Кого признали виновными в катастрофе

По делу было четверо подозреваемых, из которых троих суд в Гааге признал виновными: россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Игорь Гиркин (Стрелков) – отставной офицер ВС РФ, бывший полковник ФСБ и эксвотажок террористической пророссийской группировки "Народное ополчение Донбасса". Был первым так называемым министром обороны ДНР. Руководил осадой Славянска в 2014 году. В январе 2024 года он был осужден в России "за публичные призывы к экстремистской деятельности".

Сергей Дубинский (Хмурый) – генерал-майор российской армии, на момент сбития пассажирского самолета был подчиненным Гиркина. Он также полковник ГРУ и эксочельщик так называемой военной разведки боевиков в ДНР. В январе 2015 Кремль отстранил его от этой должности и запретили въезд на оккупированную территорию Украины. В Украине Дубинского заочно приговорили к 14 годам тюрьмы.

Леонид Харченко (Крот) – уроженец Донбасса, который в 2014 году был командиром одного из разведподразделений так называемого ГРУ "ДНР". Вместе с четвертым подозреваемым по делу MH17 Олегом Пулатовым он сопровождал "Бук" на Донбассе. В 2020 году Харченко, по данным BBC, заключили под стражу во временно оккупированном Донецке и якобы обвинили в незаконном обыске и хранении оружия. Собеседник издания сказал журналистам, мол, так поступили, чтобы обезопасить его от "похищения СБУ".

Суд в Гааге решил, что намерения сбивать "Боинг" у виновников (хотя следствие еще выясняет, кто именно запускал ракету из "Бука") не было, они якобы целились в украинский военный самолет, однако намерение все равно не смягчающее обстоятельством.

Всем трем боевикам назначили пожизненное заключение, заочно. Апелляции никто из них не подавал. Пока все обвиняемые находятся либо в России, либо на захваченных ею территориях Украины. Их экстрадиции суд не требовал, объясняя это тем, что "РФ не выдает граждан". В Кремле приговор назвали "политически мотивированным".

Четвертого подозреваемого Олега Пулатова суд оправдал. Прокуроры предварительно указали, что он мог быть замешан в охране ЗРК "Бук" на месте запуска, однако доказательств этому им не хватило.

Накажут ли Россию

В 2020 году правительство Нидерландов обратилось в Европейский суд по правам человека с требованием признать ответственность России за гибель 298 пассажиров и членов экипажа самолета малайзийских авиалиний. А также за отказ надлежащим образом расследовать это дело. И этот суд все еще продолжается.

Нидерландское правительство утверждает, что Москва сыграла ключевую роль в этой катастрофе, а продолжающаяся до сих пор российская кампания дезинформации по поводу сбитого самолета является грубым нарушением гражданских прав родственников погибших. Кремль же выдвинутые обвинения продолжает категорически возражать.

После начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор даже приняла закон, по которому отказалась выполнять решения Европейского суда, вступившие в силу после 15 марта 2022 года.

Поэтому специалисты говорят, что на принятие окончательного решения по делу МН17 могут уйти годы. Теоретически, если Россия проиграет суд, ЕСПЧ может обязать ее выплатить компенсацию пострадавшим. Хотя на самом деле это решение остается символическим.

Однако срока давности выплаты не имеют. И в итоге история компенсаций, которые Москва должна по решениям ЕСПЧ, может повторить ей сценарий с выплатой Советским Союзом царских долгов Российской империи.

К десятой годовщине авиакатастрофы Boeing-777, сбитой российскими боевиками над Донбассом 17 июля 2014 года, в Евросоюзе снова призвали Москву признать свою ответственность. Официальное письмо от имени всех стран-членов опубликовал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Ни одна российская дезинформационная операция не может отвлечь внимание от этих основных фактов, установленных судом. Евросоюз снова призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать в деле совершения правосудия", - подчеркнул дипломат.

Компенсации и памяти жертв MH17

В общей сложности на компенсации семьям жертв Нидерланды выделили по меньшей мере €16 млн. Сумма компенсаций составляет €40-50 тысяч. Деньги должны поступить в течение 8 месяцев после оглашения приговора (если бы кто-то подал апелляцию, выплаты затянулись бы).

17 июля 2017 года в Нидерландах открыли Национальный монумент MH17, возле которого родственники погибших высадили 298 деревьев в честь каждой жертвы и подросшие на месте крушения подсолнухи. 17 июля 2024 года король Нидерландов Виллем-Александр и премьер-министр Дик Схооф приняли участие в чествовании памяти у монумента. На акцию пришли около 1300 родственников жертв, нидерландские чиновники и представители Малайзии, Австралии, Великобритании, Бельгии, Украины.

"Сбиение самолета рейса MH-17 российскими террористами унесло жизни 298 невинных людей. Годы проходят, а Россия продолжает идти своим кровавым путем - открыто лжет по всему миру и разрушает судьбы миллионов. И сегодня Украина вместе с цивилизованным миром должна поставить точку этому бесконечному российскому насилию!" " – отметила СБУ в десятую годовщину ужасного преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января 2024 года Международный суд ООН в Гааге объявил исторический приговор по иску Украины против России, который касался поддержки Москвой террористов на Донбассе и нарушения прав меньшинств в Крыму. Суд признал, что РФ нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, поскольку должным образом не расследовала финансовую поддержку сепаратистов 2014 года, но не назначил компенсации, как того потребовала Украина.

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