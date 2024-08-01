Дешевый медиакиллер из ОО 'Нон-Стоп': военный журналист разоблачил экспрокурора Харькова в публикации фейков за деньги

Экспрокурора Харькова Кирилла Яковца из ОО "Нон-Стоп" журналисты-расследователи недавно уличили в вымогательстве и публикации заказного материала. Доказательство того, что Яковец и его ОО размещают заказные публикации, привел также боец ВСУ и журналист Сергей Дрозд.

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Об этом Дрозд сообщил в своем блоге. Он подчеркнул, что Кирилл Яковец своими фейками атакует предпринимателей и политиков.

"Возглавляемая Яковцем ОО "Нон-стоп" – никакая не общественная организация, а частная структура, которая нелегально работает за деньги. А лидер ОО "Нон-стоп" Кирилл Яковец – никакой не общественный активист, а дешевый (и это не оскорбление, а математическая) констатация) медиакиллер, готовый за 500 долларов в неделю браться за любой заказ и публиковать фейки", - сообщил Сергей Дрозд.

Также журналист опубликовал переписку с Яковцем, который за 500 долларов опубликовал лживое сообщение о случайном предпринимателе без проверки.

"Кирилл Яковец - бывший харьковский прокурор, который после того, как был уволен из рядов прокуратуры из-за профнепригодности (не прошел аттестацию), создал ОО "Нон-стоп" и превратился в "общественного активиста" и "адвоката". во-первых, деятельность "Нон-стоп" не имеет ничего общего с общественной деятельностью, а медийными и юридическими атаками на коммерческие структуры в пользу заказчиков (других коммерческих структур или отдельных лиц)), – утверждает Сергей Дрозд.

По данным ветеранского движения "Извините, что живы", Яковец уехал из Украины в конце 2023 года, якобы сопровождая больного родственника. Этот "родственник", по данным движения, на следующий день вернулся в Украину. После этого Яковец поселился в Испании.

СБУ в конце 2023 года возбудила уголовное дело против Яковца.