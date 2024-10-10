Депутатке из Хмельницкого, у которой нашли более 1,5 млн долларов, избрали меру пресечения: детали дела

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения депутатке городского совета Хмельницкого, у которой нашли незадекларированные 1,5 млн долларов и недвижимость. Она арестована на два месяца с возможностью внесения залога в размере 49 млн грн.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины и Государственном бюро расследований. Фигурантку подозревают в незаконном обогащении (ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины).

В своей декларации депутат не указала наличие наличных.

Во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте.

Фигурантке грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Мера пресечения ей избрана по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора.

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