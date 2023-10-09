Депутата Госдумы РФ будут судить за посягательство на целостность Украины: на его 11 квартир в Киеве наложен арест. Фото

Депутат Государственной думы России, который родился на территории Украины, пойдет под суд за то, что он голосовал за "принятие в состав" государства-агрессора четырех украинских областей. В ходе расследования арестованы 11 квартир обвиняемого в Киеве, которые оформлены на его родственников.

О деле против российского политика в понедельник, 9 октября, рассказал на официальном сайте Офис генерального прокурора Украины. Сотрудники ОГПУ уже направили в суд обвинительный акт.

Член Госдумы – уроженец Донецкой области. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 110- 2 УК).

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Следствие собрало доказательства, что российский депутат периодически посещал временно оккупированные украинские территории, которые находились под контролем ВС РФ и так называемой "ДНР".

Он неоднократно передавал боевикам "Донецкой народной республики" военное и другое оборудование для ведения войны против защитников Украины.

Также он в угоду Кремлю принял участие в голосовании за "принятие в состав России" Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее депутат Государственной думы из провластной партии "Единая Россия" Евгений Федоров заявил, что Москва собирается восстановить Советский Союз, потому что страны "незаконно" вышли из его состава.

– 22 июля 2023 года Силы обороны Украины ранили в районе Бахмута известного сепаратиста и депутата нелегитимной Госдумы РФ Александра Бородая.

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