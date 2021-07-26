Депутат горсовета на Харьковщине сломала в автобусе ребра: водитель отказался вызвать скорую. Фото

Депутат Люботынского горсовета Харьковской области Светлана Кучеренко сломала четыре ребра во время поездки на автобусе Киев – Одесса. Перевозчиком выступала компания Gunsel (Гюнсел).

После того как она получила травмы в автобусе, водитель отказывался вызвать ей "скорую помощь". Подробности скандала она сообщила в Facebook.

Кучеренко рассказала, что перевозчик подал автобус, который не соответствовал требованиям классу перевозок и стоимости билета. По ее словам, салон автобуса был старый, бортовые планшеты для просмотра были отключены или полностью отсутствовали. Подлокотники были не исправны или же сломаны. В автобусе были установлены кондиционеры старого образца, которые плохо вентилировали воздух.

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"Я не выдержала жары и прошла по салону, чтобы обратиться к помощнику водителя с замечанием включить кондиционеры и включить планшеты, на что он ответил, что кондиционеры включены (при этом водитель сразу надавил на клавишу) и также мне утверждено сказал, что они работают. На мою просьбу включить планшеты помощник водителя ответил, что они не работают, и свои жалобы я могу предоставить в главный офис Гюнсел", – писала депутат.

После Кучеренко направилась на свое место в салоне, но в это время водитель резко затормозил, и женщина "влетела" вниз спиной на торпеду автобуса. Встать она не смогла и присела на ступеньку.

"Водители продолжали ехать дальше не спросив, что со мной после такого удара. Когда я поняла, что не могу дышать нормально и повреждения серьезные, сказала звонить и вызывать скорую, они не останавливались, продолжали ехать. Когда снова я сказала, что не шучу, помощник меня переспросил, так что вызвать? Они ехали после этого до поста на выезде из Одессы куда вызвали скорую", – вспоминала пострадавшая.

По ее словам, боль была очень сильной, что она сама начала звонить в скорую. При этом к ней не обратился не один из пассажиров, чтобы помочь. Только один из людей дал ей свой телефон, чтобы женщина связалась с внучкой.

В больнице ей сделали компьютерную томографию, которая показала перелом 4 ребер. Кучеренко добавила, что в больнице она почти не спала, так ей больно лежать и частично сидеть.

Комментариев от перевозчика не поступало.

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