День Героев Небесной Сотни: Украина чтит память погибших активистов Майдана

Анна Паскевич
Расследования
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День Героев Небесной Сотни
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Ежегодно 20 февраля Украина отмечает День памяти Героев Небесной Сотни. Эта скорбная дата была установлена указом президента Петра Порошенко №69/2015 от 11 февраля 2015 года.

Именно 20 февраля 2014 года погибло наибольшее количество активистов Майдана – 47. Еще 157 получили травмы, из них 68 – огнестрельные ранения. О трагических событиях этого дня вспоминал OBOZREVATEL.

Дом профсоюзов в огне

Восемь лет назад противостояние между протестующими и режимом тогдашнего президента Януковича достигло своего пика. В ночь на 20 февраля 2014 года было объявлено перемирие, однако уже утром столкновения вспыхнули с новой силой.

Видео дня

В сторону Майдана непрерывно ехали "скорые". Над центральной площадью стоял дым – протестующие поддерживали "огневую баррикаду", чтобы не допустить атаки со стороны "Беркута".

20 февраля противостояние на Майдане достигло своего пика

Вскоре поступила информация, что на Институтской силовики стреляют из огнестрельного оружия. Причем под прицел попадали все: медики, женщины, журналисты.

В 11 часов утра в гостиницу "Казацкий" стали приносить первых погибших с огнестрельными ранениями. Каждую минуту от Майдана отъезжали скорые и частные автомобили с пострадавшими. Часть протестующих выдвинулась в сторону парламента, после чего там объявили эвакуацию и отменили заседание.

В 16:00 тогдашний глава МВД Виталий Захарченко официально признал, что правоохранителям было выдано огнестрельное оружие. В то же время оппозиция собрала кворум в Раде и начала экстренное заседание. Вечером было принято постановление, осудившее насилие в Украине и положившее конец кровопролитию.

21 февраля 2014 года власти официально признали погибших майдановцев жертвами. В этот же день в центре Киева прошло прощание с Небесной сотней, во время которого звучала песня "Плине кача...", ставшая украинским народным реквиемом.

Портреты героев Небесной сотни на Майдане, 20 февраля 2016 года

105 Героям Небесной Сотни посмертно было присвоено звание Героя Украины. Гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани были посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

Ежегодно 20 февраля по всей Украине проходят мероприятия, посвященные памяти погибших активистов Майдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, беглый президент Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Евромайдана. Политик, который в Украине приговорен к пожизненному наказанию, выступил с критикой нынешней власти и заявил, что у него есть новая стратегия развития для государства.

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