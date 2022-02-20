День Героев Небесной Сотни: Украина чтит память погибших активистов Майдана

Ежегодно 20 февраля Украина отмечает День памяти Героев Небесной Сотни. Эта скорбная дата была установлена указом президента Петра Порошенко №69/2015 от 11 февраля 2015 года.

Именно 20 февраля 2014 года погибло наибольшее количество активистов Майдана – 47. Еще 157 получили травмы, из них 68 – огнестрельные ранения. О трагических событиях этого дня вспоминал OBOZREVATEL.

Восемь лет назад противостояние между протестующими и режимом тогдашнего президента Януковича достигло своего пика. В ночь на 20 февраля 2014 года было объявлено перемирие, однако уже утром столкновения вспыхнули с новой силой.

Видео дня

В сторону Майдана непрерывно ехали "скорые". Над центральной площадью стоял дым – протестующие поддерживали "огневую баррикаду", чтобы не допустить атаки со стороны "Беркута".

Вскоре поступила информация, что на Институтской силовики стреляют из огнестрельного оружия. Причем под прицел попадали все: медики, женщины, журналисты.

В 11 часов утра в гостиницу "Казацкий" стали приносить первых погибших с огнестрельными ранениями. Каждую минуту от Майдана отъезжали скорые и частные автомобили с пострадавшими. Часть протестующих выдвинулась в сторону парламента, после чего там объявили эвакуацию и отменили заседание.

В 16:00 тогдашний глава МВД Виталий Захарченко официально признал, что правоохранителям было выдано огнестрельное оружие. В то же время оппозиция собрала кворум в Раде и начала экстренное заседание. Вечером было принято постановление, осудившее насилие в Украине и положившее конец кровопролитию.

21 февраля 2014 года власти официально признали погибших майдановцев жертвами. В этот же день в центре Киева прошло прощание с Небесной сотней, во время которого звучала песня "Плине кача...", ставшая украинским народным реквиемом.

105 Героям Небесной Сотни посмертно было присвоено звание Героя Украины. Гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани были посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

Ежегодно 20 февраля по всей Украине проходят мероприятия, посвященные памяти погибших активистов Майдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, беглый президент Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Евромайдана. Политик, который в Украине приговорен к пожизненному наказанию, выступил с критикой нынешней власти и заявил, что у него есть новая стратегия развития для государства.