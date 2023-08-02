Дело 'Золотого мандарина': НАБУ объявило в розыск экс-депутата Логвинского. Фото

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата от фракции "Народный фронт" Георгия Логвинского по делу о завладении более 54 млн грн компанией "Золотой мандарин ойл". Политик уехал из Украины накануне потери иммунитета, который у него был как у супруга судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Анны Юдковской.

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"НАБУ разыскивает эксдепутата, подозреваемого в организации завладения компанией "Золотой мандарин ойл" более 54 млн грн", – заявили 2 августа в НАБУ. По версии следствия, Логвинский на протяжении 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета.

Она заключалась в введении в заблуждение ЕСПЧ относительно спорных отношений предприятия ООО "Золотой Мандарин Ойл", имевшего признаки фиктивности, и ПАО "Киевэнерго".

Так, еще в сентябре 2013 года представитель "Золотого Мандарина" по указанию депутата направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной со стороны ПАО "Киевэнерго" задолженности по решению суда, которое якобы с 2009 года не выполнялось.

Однако, как выяснили детективы НАБУ, на момент обращения в ЕСПЧ "Золотой Мандарин" не пытался взыскать указанную задолженность, поскольку все его имущество и счета были арестованы из-за долгов перед государственным АО "Родовид Банк" на сумму свыше 70 млн грн. А директор предприятия был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество.

Кроме того, фигуранты скрыли от суда, что "Золотой Мандарин" накануне обращения в ЕСПЧ уступил право требований к ПАО "Киевэнерго" другому предприятию за 54,18 млн грн.