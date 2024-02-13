Дело в отношении Коломойского является 'низкопробным спектаклем', за который приходится платить налогами, – Голобуцкий

14 и 15 февраля суд продолжит рассмотрение двух дел, по которым фигурирует бизнесмен Игорь Коломойский: первое касается лишения его гражданства, второе — "Приватбанка". Впрочем, по обоим делам эксперты указывают на "ляпы", которые в конце концов могут свести их на нет.

Об этом в своем блоге на Телеграф пишет политолог Алексей Голобуцкий. Он отмечает: течение расследования формирует впечатление, будто "все специально делалось с прицелом на максимальную уязвимость перед нормальным судебным процессом".

Голобуцкий напоминает, что Конституция запрещает лишать гражданства Украины. Поэтому власти следовало бы сперва изменить этот момент в основном законе.

"Адвокаты завтра раскатают государство (нас фактически) простой ссылкой на ст.25 Конституции. "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства". А Конституция у нас – Закон прямого действия, имеющий высшую юридическую силу. Это следует напомнить судьям, адвокатам, юристам офиса и народным депутатам Украины: Конституция – это Основной закон Украины. Конституция запрещает изымать гражданство у гражданина. Точка", - отметил Голобуцкий.

Это дело политолог назвал "низкопробным спектаклем" за деньги налогоплательщиков.

Провалом, считает эксперт, закончится и дело "Привата". Свой прогноз он обосновывает выводами экспертов, по которым из-за транзакций Коломойского этот банк "не потерял ни копейки".

"Вообще, как оказывается, вся эта огромная конструкция "дел против Коломойского" почти на 6 миллиардов строится на двух свидетельствах работников самого низкого звена: кассира и инкассатора. Не на показаниях аудиторов... не на показаниях менеджмента, не на показаниях представителей наблюдательного совета. Перемещение (и исчезновение?) 6 миллиардов наличных – 12 грузовиков – "заметили" только кассирша и инкассатор. Все остальные цифры сошлись и сходились 10 лет подряд. До сих пор сходятся", — подчеркивает Голобуцкий.

Еще больше усложняют дело нарушения процедуры. После того, как "отпало" первое подозрение, по которому Коломойского поместили под стражу, апелляционная инстанция должна была выпустить бизнесмена из СИЗО.

"Но апелляция эту стадию перепрыгнула. Зачем тех лишних телодвижений?" – иронизирует эксперт.

Он уверен: в случае фиаско с делом Привата украинцам предложат еще одно, связанное с Укрнафтой - с повторением всех ошибок уже существующих дел.

При этом на кону — имидж Украины на мировой арене и ущерб бюджету. Ведь Коломойский наверняка обратится в Европейский суд по правам человека — и, вероятно, выиграет.

"А ведь подавался весь этот цирк сначала как "возможность вернуть государству огромные средства, многомиллиардный доход – как только суд легко докажет вину!". Имеем уже десятки миллионов чистых расходов. Тогда будем чистые убытки", - говорит он.

Напомним, ранее Алексей Голобуцкий уже объяснял, сколько денег было потрачено на команду, занимавшуюся делом Игоря Коломойского, и почему они были "спущены" зря.