Дело в отношении главы банка "Альянс" Фроловой может годами лежать в ВАКС, – Баганец

Дело в отношении председателя правления банка "Альянс" Юлии Фроловой будет годами лежать в Высшем антикоррупционном суде, ожидая благоприятной политической ситуации – либо для вынесения оправдательного приговора, либо для ее закрытия.

Об этом написал бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что уголовное производство, которое расследует НАБУ по факту якобы "разоблачения схемы завладения электрической энергией "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств", не содержит достаточных доказательств совершения Фроловой уголовных правонарушений.

Как известно, это дело касается закупок электроэнергии у "Укрэнерго" под руководством Владимира Кудрицкого компаниями с орбиты Игоря Коломойского. После начала полномасштабного вторжения одна из компаний - ООО "Юнайтед Энерджи" не рассчиталась с "Укрэнерго" за поставленную энергию, ранее взяв банковскую гарантию "Альянса".

По словам Алексея Баганца, "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи" нарушили законодательство, в результате чего "Альянсу" были предъявлены недостоверные требования, по которым возникла просроченная задолженность. "В таких обстоятельствах нельзя согласиться с утверждением НАБУ в СМИ, что якобы банковская гарантия банка "Альянс" является "фиктивной", - добавил он.

Баганец отмечает, что "Укрэнерго" в марте 2022 года обращалось в банк "Альянс" с письмами, которые содержали денежные требования из-за нарушений ООО "Юнайтед Энерджи" условий договора. "Все эти требования в соответствии с действующим законодательством и фактическими обстоятельствами были рассмотрены банком "Альянс" и предоставлены обоснованные ответы", - пишет Баганец.

В частности, Альянс сообщил Укрэнерго, что Юнайтед Энерджи ссылалась на невозможность выполнения обязательств в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств из-за военной агрессии РФ. Кроме того, ни НАБУ, ни САП не приведены никаких нормативных документов, которые бы председатель правления банка "Альянс" Фролова нарушила", - отметил экс-заместитель генпрокурора.

"Отсутствует прямая причинная связь между выдачей "Альянсом" банковской гарантии, подписанной председателем правления банка Фроловой, и якобы нанесенным убытком "Укрэнерго", поскольку наличие такой гарантии вообще не влияет на факт возможного хищения электроэнергии", - добавил он.

По словам Баганца, согласно правилам рынка, "Укрэнерго", при получении ООО "Юнайтед Энерджи" статуса "преддефолтный" должно было остановить будущие и отменить действующие двусторонние договора по продаже электроэнергии. При этом он подчеркнул, что сама выдача банковской гарантии не связана с любым возможным ущербом.

"Ущерб (в случае его подтверждения) мог быть нанесен исключительно действиями должностных лиц ООО "Юнайтед Энерджи" и "Укрэнерго", - добавил он.

Баганец также обратил внимание на попытки НАБУ вмешаться в правосудие при рассмотрении не уголовных, а хозяйственных процессов по поставкам "Юнайтед Энерджи" электроэнергии, причем на стороне "Укрэнерго", которое фактически является участником схемы.

"Обвинительный приговор и по этому делу ВАКС не вынесет, что дополнительно свидетельствует о непонимании детективами НАБУ и прокурорами САП законодательства о рынке электроэнергии в Украине и сути хозяйственных отношений на этом рынке", - заявил Баганец, добавив, что НАБУ и САП пытались "сделать откровенный" пиар, для чего преподнесли обществу обнаруженное ими преступление как совершенное в составе организованной преступной группы".