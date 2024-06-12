Дело 'Роттердам+' ставит вопрос об эффективности и корректности работы органов антикоррупционной системы – адвокаты

Скандальное известное дело "Роттердам+", которое до сих пор не закрыто, создает негативное влияние и вызывает вопросы эффективности и корректности работы органов антикоррупционной системы.

Об этом говорится в статье основателя и председателя АО "Назар Кульчицкий и партнеры" Назара Кульчицкого и адвоката объединения Маркияна Бема в специализированном издании "Юридическая практика".

"После года расследования уголовного внедрения было четыре попытки закрыть дело, последняя – 20 мая 2021, из-за: отсутствия достаточных доказательств причинения вреда и ущерба; отсутствие доказательств ненадлежащего поведения лиц, принимавших решение о постановлении; истечение срока досудебного расследования", – утверждают адвокаты.

Закрытие дела 20 мая 2021 г. было окончательным, поскольку имеющиеся доказательства признаны недостаточными для доказательства виновности подозреваемых, а затем оправдательным. Возобновление дела новым руководителем САП не отстало, поскольку не было предоставлено новых или вновь открывшихся фактов, считают адвокаты.

Их позиция соответствует выводам известных британских юристов лорда Кена Макдональда и Тима Джеймс-Мэттьюза, также опубликованных в специализированном издании "Юридическая практика".

Британские юристы также прямо заявляют о нарушении прав человека согласно Конвенции в отношении обвиняемых. В частности, они считают, что последнее возобновление производства САП нарушает принцип ne bis in idem (никто не должен дважды нести наказание за одно преступление) и является потенциальным нарушением статьи 4 Седьмого протокола Европейской конвенции по правам человека.

Ряд признаков в процессе ведения дела вызывает серьезную обеспокоенность, а именно: не учет изменений экономической ситуации в стране при проведении анализа; отсутствие веских причин для отмены решения о закрытии дела и применения чрезвычайных полномочий должностных лиц; нарушение прав человека согласно Конвенции. Это все подвергает сомнению эффективность работы системы и подрывает доверие к антикоррупционным органам, отмечают британские юристы.

Как сообщалось, расследование дела "Роттердам+" длилось более 7 лет – с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. Суд также подтвердил отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз в том числе государственных.