Дело Пашинского: суд арестовал Тищенко с правом внесения залога. Видео

Высший антикоррупционный суд отправил бизнесмена Сергея Тищенко под арест до 11 апреля с возможностью внести более 360 млн грн залога. Предприниматель вместе с эксдепутатом Сергеем Пашинским фигурирует в присвоении конфискованных государством нефтепродуктов.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Если Тищенко внесет залог, на него будут возложены процессуальные обязанности.

В частности, после внесения залога бизнесмен будет обязан:

прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию;

не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями и другими лицами по поводу предъявленных подозрений (кроме защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда);

сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Пашинскому, его бизнес-партнеру и четырем их подельникам ранее объявили подозрение в незаконном присвоении и продаже 97 тысяч тонн конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2014 году суд арестовал 97 тысяч тонн нефтепродуктов, ввозимых в Украину с нарушением законодательства. Их конфисковали у структур олигарха Сергея Курченко.

Арестованные нефтепродукты передали профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет. В то время это предприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру экс-депутата. Они способствовали продаже нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер бывшего нардепа.

Между прочим, Сергей Тищенко также подозреваемый в Британии. Там он фигурирует по многомиллионному делу о мошенничестве (соответствующий указ был издан Высоким судом в мае 2022 года).

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