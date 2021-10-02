Дело о сексуальных домогательствах в ВСУ: суд отклонил иск полковника о клевете. Видео

Деснянский районный суд Чернигова отказался удовлетворять иск полковника Александра Криворучко, бывшего военного комиссара области. Он пытался добиться опровержения обвинения в сексуальных домогательствах к сотруднице военкомата, подполковнику Ольге Деркач.

Об этом заявила помощница главы суда Оксана Тимошенко, передает "Суспільне". Заседание проводилось в закрытом режиме (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время процесса были опрошены четыре свидетеля со стороны Деркач, а затем состоялись дебаты.

Криворучко требовал, чтобы обнародованную Деркач информацию в СМИ признали недостоверной и опровергли.

О сексуальных домогательствах женщина рассказала в январе. По ее словам, все началось еще в 2016 году. Также она заявила, что замечала такое же отношение к другим женщинам в военкомате.

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Сам полковник обвинения отрицал, однако в феврале подал рапорт об отставке. Было проведено служебное расследование, а анонимное анкетирование частично подтвердило обвинения Деркач.

Также было открыто уголовное производство, однако его закрыли за отсутствием состава преступления. Позднее – в июле – расследование было возобновлено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сексуальных домогательствах обвинили народного артиста Украины Владимира Талашко, известного по роли в фильме "В бой идут одни старики".