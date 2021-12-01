Дело о подготовке госпереворота открыли после заявления Зеленского, – Венедиктова

В Офисе генерального прокурора заявили, что уголовное производство по факту предполагаемого государственного переворота в Украине было открыто через два дня после соответствующего заявления украинского президента Владимира Зеленского. Оно прозвучало на пресс-марафоне к экватору его каденции 26 ноября.

Об этом сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире канала "Украина 24". По ее словам, проверку начали 28 ноября – за три дня до возможной даты его начала (1 декабря).

Венедиктова отметила, что это связано с тем, что Служба безопасности проверяла информацию, предоставленную украинской разведкой.

"СБУ, которая вносила в ЕРДР это производство, проверяла и анализировала информацию, и следствие уже непосредственно приступило к работе", – сказала Венедиктова.

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В то же время глава ОГП не сообщила о деталях расследования. По ее словам, озвучивание данных может "усугубить ситуацию". Венедиктова отметила, что СБУ должна предоставить официальные комментарии по этому поводу, однако дату генпрокурор не уточнила.

"Два дня для следствия – это слишком мало", – добавила она.

Напомним: на пресс-марафоне Зеленский заявил, что располагает информацией от украинской разведки, что кураторы из России и представители определенных политических кругов в Украине "готовят государственный переворот". Он должен был состояться 1 декабря. В частности, в него мог быть вовлечен олигарх Ринат Ахметов.

Журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер со ссылкой на источник заявил, что Зеленский якобы передаст в США доказательства о подготовке в Украине государственного переворота. Он также озвучил имена некоторых фигурантов.

Отметим, что 1 декабря в столице прошла акция протеста "Защити Украину – останови переворот". Он состоялся без беспорядков: митингующие собрались на Майдане Независимости, там выступали активисты и политики. Затем колонна пошла к Офису президента. Детали – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского правительства Денис Шмигаль считает, что повлиять на ситуацию внутри страны пытаются "внешние силы". По его мнению, за подготовкой возможного переворота в Украине может стоять Россия.