К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем!

Только принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП.

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Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте.

Из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования.

Продолжение следует!